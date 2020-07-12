گارانتی یک خدمت اضافی و تشریفاتی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سرپرست اداره کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت و مجری سامانه گارانتی گفت: خدمات پس از فروش یک آپشن اضافی برای کالا نیست و مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع گارانتی به آدرس www.irangs.ir از اصالت گارانتی کالای خود با خبر شوند.

جواد احمدی افزود: مردم با مراجعه به این سایت می‌توانند بدانند گارانتی برای چه برندهایی ثبت شده است و اگر کالایی که می‌خواهد خریداری کند در لیست کالاهای دارای گارانتی است با خیال راحت خرید خود را انجام دهد.

وی ادامه داد: اگر احیاناً شرکتی که محصولی را به مشتری می‌فروشد، مشکلی در ارائه گارانتی داشته باشد با استفاده از این سامانه، به راحتی قابل پیگیری است.