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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۹

یک مقام مسئول:

گارانتی یک خدمت اضافی و تشریفاتی نیست

گارانتی یک خدمت اضافی و تشریفاتی نیست

سرپرست اداره کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت گفت: خدمات پس از فروش یک آپشن اضافی برای کالا نیست و مردم می توانند با مراجعه به سامانه جامع گارانتی از اصالت گارانتی کالای خود با خبر شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سرپرست اداره کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت و مجری سامانه گارانتی گفت: خدمات پس از فروش یک آپشن اضافی برای کالا نیست و مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع گارانتی به آدرس www.irangs.ir از اصالت گارانتی کالای خود با خبر شوند.

جواد احمدی افزود: مردم با مراجعه به این سایت می‌توانند بدانند گارانتی برای چه برندهایی ثبت شده است و اگر کالایی که می‌خواهد خریداری کند در لیست کالاهای دارای گارانتی است با خیال راحت خرید خود را انجام دهد.

وی ادامه داد: اگر احیاناً شرکتی که محصولی را به مشتری می‌فروشد، مشکلی در ارائه گارانتی داشته باشد با استفاده از این سامانه، به راحتی قابل پیگیری است.

کد مطلب 4971745

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