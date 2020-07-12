تقی عسگری: در برابر کرونا مقاومت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، تقی عسگری پدر شیرجه ایران گفت: امیدوارم همه خانواده ورزش بویژه پیشکسوتان همیشه شاد و سلامت باشند. در حال حاضر به دلیل درد پاهایم نمی توانم از خانه بیرون بروم و از طرف دیگر نیز کارهای پیگیری مربوط به جراحی ستون فقرات همسرم را باید انجام دهم.

وی با بیان اینکه “کرونا روحیه مان را خراب کرد” بیان داشت: نمی‌دانم چه زمانی از شر این ویروس منحوس خلاص می‌شویم. تا قبل از آن کمی از خانه بیرون می‌رفتم، خرید می‌کردم؛ به خیلی از امور زندگی رسیدگی می کردم اما از زمان شیوع کرونا خانه نشین شده‌ام و دیسک کمر شدید امانم را بریده است.

عسگری ادامه داد: می‌دانم خیلی از پیشکسوتان نیز همانند من در این شرایط کرونا کلافه شده و روحیه خود را از دست داده‌اند. اما باید مراقبت و مقاومت کرد تا هرچه زودتر از شر آن خلاص شویم.

تقی عسگری متولد بهمن ماه سال ۱۳۰۳ است و در مسابقات بازی‌های آسیایی دهلی نو سال ۱۳۳۰ موفق شد در دو رشته سکو و شیرجه دو مدال نقره کسب کند. وی همچنین در سال ۱۳۲۳ نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور شد و از آن سال تا سال ۱۳۴۴ به طور متناوب در یازده دوره از مسابقات قهرمانی کشور شرکت کرد و عمر قهرمانی‌اش ۲۱ سال طول کشید. در این یازده دوره، ۹ بار قهرمان و دو بار هم نایب‌قهرمان شد. آخرین سالی که عسگری در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کرد ۴۱ ساله بود و پس از کسب مقام نخست از مسابقات خداحافظی کرد.