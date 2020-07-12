به گزارش خبرنگار مهر، اصغر سپه وند صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از به دام افتادن قاچاقچیان چوبهای تاغ منطقه ابردژ ورامین خبر داد و اظهار داشت: در پی گزارشهای مردمی مبنی بر قطع درختان تاغ توسط تعدادی افراد سودجو، اکیپهای گشت و مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان ورامین با همکاری نیروی انتظامی طی عملیات گشت زنی و پیگیریهای نامحسوس در چندین شب متوالی، این افراد متخلف را شناسایی و دستگیر کرده و تحویل مراجع قضائی دادند.
وی درباره جزئیات این خبر اظهار داشت: این افراد سود جود و متخلف برای رسیدن به منافع شخصی اقدام به قطع درختان تاغ و حمل آنها برای تهیه زغال میکردند که با تلاشهای انجام شده در دام قانون گرفتار شدند. این مقام مسئول با بیان اینکه شهرستان ورامین دارای حدود ۳۳ هزار هکتار اراضی بیابان است تصریح کرد: با هدف جلوگیری از پیشروی بیابان و تثبیت شنهای روان تاکنون بیش از ۱۱ هزار هکتار از این اراضی زیر پوشش عملیات بیابان زدایی و تاغ کاری قرار گرفته است.
سپه وند حفظ و نگهداری از جنگلهای دست کاشت بیابان منطقه ابردژ ورامین را از سیاستهای راهبردی منابع طبیعی شهرستان ورامین برشمرد و در همین ارتباط عنوان داشت: تاغ زارهای این منطقه با هزینههای زیاد و تلاش چندین ساله همکاران منابع طبیعی ایجاد شده که از لحاظ زیست محیطی از اهمیت بسزایی برخوردار است که از این رو حفظ و مراقبت از این سرمایه ملی همکاری و مساعدت دستگاههای ذی ربط را میطلبد تأمین اعتبارات لازم، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی کافی برای حفاظت از این جنگلهای دست کاشت بیابانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای قرچک و ورامین از عموم مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف، قاچاق چوب و آتش سوزیهای احتمالی در عرصههای منابع طبیعی، فوراً مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
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