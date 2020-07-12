علیرضا شیخ عطار، قائم مقام اسبق وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قرار داد نظامی میان ایران و سوریه که در سفر اخیر سردار باقری به این کشور به امضا رسید، گفت: اوهام و خیالات آمریکا و کشورهای منطقه ناظر به روابط ایران و سوریه با واقعیت‌های تاریخی در تضاد است، بنابراین توهمات و تلاش‌های آنها در این حوزه راه به جایی نخواهد برد.

وی افزود: بر خلاف برخی تصورات روابط ما با سوریه محدود به سال‌های اخیر و ماجرای داعش نبوده، بلکه از پیش از انقلاب نیروهای انقلابی ما و دولت این کشور روابط نزدیک داشتند. بسیاری از انقلابیون ما به دلیل تعقیب‌های رژیم پهلوی در سوریه به سر می‌بردند.

سفیر اسبق ایران در آلمان گفت: همچنین نگرش‌های نیروهای انقلابی ما از شهید چمران تا بسیاری دیگر از رزمندگان مورد تأیید و حمایت مرحوم حافظ اسد بود.

شیخ عطار تاکید کرد: در جریان جنگ ایران و عراق هم تنها کشور عربی که به جد در کنار ما ایستاد و نفت رژیم بعث عراق را قطع کرد و همچنین در اجلاس‌های مختلف اتحادیه عرب در کنار ما قرار گرفت، سوریه بود.

وی با اشاره به اینکه این زمینه‌های تاریخی در روابط دو کشور فراموش شدنی نیست، اظهار داشت: نگرش مشترک ما در قضیه فلسطین و خطر رژیم صهیونیستی عامل دیگری است که روابط میان ایران و سوریه را استحکام بخشیده است.

کارشناس مسائل بین المللی گفت: متأسفانه برخی با فضا سازی غلط می‌گویند که چرا ما باید با سوریه روابط نزدیک داشته باشیم؟ با توجه به پیشینه تاریخی روابط دو کشور این پرسش باید به صورت برعکس مطرح شود؛ چرا ما نباید با سوریه روابط نزدیک داشته باشیم؟

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: بنابراین ما هم قبل از انقلاب و هم در دوران جنگ تحمیلی و هم پس از آن در جریان تشکیل جبهه مقاومت با سوریه روابط نزدیک داشتیم، و به خصوص ناظر به کمک‌هایی که نظام سوریه به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای ایستادگی در برابر تجاوزهای رژیم صهیونیستی به حزب الله کرد، ما باید روابط مستحکمی با این کشور داشته باشیم.

سفیر اسبق ایران در هند ادامه داد: به نظر من سفر اخیر سرلشکر باقری و امضای این تفاهمات در راستای یک رابطه دیرینه و عمیق میان دو کشور است که به این روابط صورت قانونی بخشیده و آن را در فرمت قابل استناد در آورده است.

شیخ عطار گفت: قبل از امضای این تفاهمات هم خون رزمندگان مدافع حرم ما به همراه رزمندگان سوری با هم به زمین ریخته شد و این دو کشور در کنار هم در برابر یک خطر جهانی با عنوان تروریسم داعش ایستادند و میان کمتر دو کشوری چنین روابطی وجود دارد و طبیعی است که دیدگاه‌های مشترک ایران و سوریه باید در شکل یک پروتکل و آئین نامه باشد تا بتوانیم آینده را بهتر ترسیم کنیم.

قائم اسبق مقام وزارت امور خارجه تصریح کرد: امضای این قرارداد نشان می‌دهد که تصویر آمریکا و کشورهای منطقه از روابط ایران و سوریه وهم و خیال است و روابط ایران و سوریه با کارشکنی برخی کشورها کمرنگ نمی‌شود و به سردی نمی‌گراید.

وی افزود: نفس امضای این قرارداد اهمیت بالایی دارد و خبر از روابط عمیق بین دو کشور می‌دهد و بیانگر این نکته است که ایران و جبهه مقاومت در منطقه دست برتر را دارند.