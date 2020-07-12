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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۰

عضو شورای شهر تهران:

طولانی شدن مدت سرپرستی مدیران شهری تخلف است

طولانی شدن مدت سرپرستی مدیران شهری تخلف است

عضو شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به طولانی شدن مدت سرپرستی برخی مدیران شهری، گفت: سرپرستی بیش از چهار ماه تخلف محسوب می شود و شهاردار بابد پاسخگو باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری، در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران با اشاره به تذکری که بهمن ماه سال گذشت درخصوص برخورد با طولانی شدن مدت سرپرستی برخی در پست های مدیریتی شده بود گفت:  هنوز بعد از پنج ماه هیچ واکنشی از سوی مدیران شهری به این تذکر داده نشده است و هنوز با سرپرستان هم برخوردی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه مدت سرپرستی برای پستهای مدیریتی براساس قانون ۴ ماه است گفت: این در حالی است که هنوز  مدیرانی که با حکم سرپرست وجود دارند.

نظری با تاکید بر اینکه حضور سرپرستان بیش از چهار ماه تخلف محسوب می شود و این مسئولیت به عهده مدیران مافوق است ابراز داشت: مدیران مافوق باید پاسخگوی این تخلفات باشند.

عضو شورای شهر تهران خطاب به شهردار، گفت: شخص شهردار باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشند و به تیم موضوع رسیدگی کنند.

کد مطلب 4971758
سمیرا خباز

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