به گزارش خبرنگا مهر، پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم جشنواره مالک اشتر هوانیروز که صبح امروز در ستاد فرماندهی هوانیروز برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی امروز محبوب دل مردم است و دلیل این محبوبیت خدا محوری ارتش است.
وی با بیان اینکه همواره باید از ولایت فقیه پیروی کنیم، افزود: ما در مسیر بدون راهنما راه را گم میکنیم. آنهایی که از انقلاب و ولایت دور میشوند در دامن دشمن میافتند و ما باید حواسمان باشد که از ولایت فاصله نگیریم.
فتاح تصریح کرد: وظیفه ما این است که جلوتر از ولایت حرکت نکنیم و نتیجه این مسیر عاقبت بخیری است.
وی با اشاره به توطئههای استکبار جهانی علیه ملت ایران گفت: امروز استکبار شمشیر را از رو بسته است و هر روز ما را تهدید میکند و فکر میکند پیروز میشود ولی وعده خدا این است که اگر ما صابر و مؤمن باشیم در سختترین شرایط خدا به داد میرسد و پیروزی در دل سختی است.
رئیس بنیاد مستضعفان تصریح کرد: ما در سختترین شرایط هستیم اما پیروزیهای بسیار بزرگ هم در حال تولد است و فتح خرمشهرهای جدید در راه است. کسانی که در ایمانشان به رهبر انقلاب و نظام تردید میکنند نشانه ضعف آنها است. راه مقابله هم آمادگی و صبوری و تلاش ما است. اگر ما درست عمل کنیم نتیجه آن پیروزی است.
وی افزود: ان شا الله این صبر ملت زیر سایه ولایت در آستانه رقم زدن پیروزیهای بزرگی برای ما است. کسی فکر میکرد آمریکا اینگونه به هم بریزد؟ این کار خدا است. ما در بنیاد با همه ظرفیت در خدمت مردم هستیم و هرچه داریم برای مردم است. ما از مقام معظم رهبری هم اذن گرفتیم و هرچه بتوانیم در این شرایط کرونایی به مردم کمک میکنیم.
فتاح خاطر نشان کرد: ما در بنیاد، حتماً شفاف عمل میکنیم و به مردم گزارش میدهیم. بنیاد مثل همه بنگاهها مالیات میدهد و حواسمان به کارمندانمان هم هست. امروز در موضوع قرار داد ۲۵ ساله با چین ببینید چه سر و صدایی میکنند آنها خیرخواه ملت ما نیستند. هرکاری که به نفع ملت ما باشد دشمن با آن برخورد میکند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به با اشاره به دوران دفاع مقدس و عملیات مرصاد گفت: در عملیات مرصاد منافقین در لباس بسیجی آمدند و شبیخون زدند. آنها برنامهریزی کرده بودند تا تهران بیایند. شب سوم مرداد نیمههای شب بود که ما دو گردان روی جاده بردیم و عملیات را شروع کردیم.
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: منافقین در رادیوهای خود اعلام کردند که ما فتاح را کشته ایم. شهید صیاد خودش سوار بر اولین بالگرد شد و به عملیات رفت و خلبانان پایگاه تبریز همچندین نوبت ستونهای منافقین را بمباران کردند. خداوند خواست تا در پایان دفاع مقدس انتقام سختی از منافقین بگیریم و در آن زمان هم در سختترین شرایط بودیم اما خداوند از دل آن سختی یک پیروزی بزرگ برای ملت ما رقم زد.
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