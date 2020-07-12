برگزاری مانور منطقه صفر در روستای «هست» سمیرم

محمدرضا عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری مانور لحظه صفر مدیریت بحران خبر داد و اظهار داشت: این مانور با هدف سنجش و میزان آمادگی دستگاههای امدادی، خدماتی و اجرایی شهرستان سمیرم در روستای هست برگزار شد.
وی افزود: در این مانور، ستاد بحران شهرستان سمیرم با نقاط ضعف و قوت دستگاههای مربوطه در زمان بحران آشنا شدند و در ادامه نسبت به رفع مشکلات و کمبودها اقدام خواهد شد.
فرماندار سمیرم تاکید کرد: دستگاههای امدادی، خدماتی و اجرایی به محض مطلع شدن از حادثه فرضی (سرایت آتش سوزی مراتع به داخل روستا) با تمامی لوازم و تجهیزات امدادی در نقطه حادثه حاضر شدند.
وی عنوان کرد: با توجه به وجود پوشش گیاهی بسیار خوب شهرستان و آتش سوزیهای اخیر، مانور شب گذشته با این موضوع و آمادگی هرچه بیشتر دستگاهها برگزار شد.
عسگریان افزود: این مانور در سطح شهرستان با همکاری دستگاههای امدادی، خدماتی و اجرایی شهرهای سمیرم، ونک، کمه، حنا و بخش وردشت برگزار شد.
فرماندار سمیرم از آمادگی نسبتاً خوب دستگاههای عضو ستاد بحران این شهرستان خبر داد و بیان داشت: امیدواریم در صورتی که در شهرستان با حوادث غیر طبیعی یا طبیعی مواجه شویم، بتوانیم خدمات رسانی خوبی به همشهریان گرامی داشته باشیم.
به گزارش مهر، شهرستان سمیرم با ۴ بخش و ۱۰۵ روستا در ۱۶۰ کیلومتری جنوب استان اصفهان واقع شده است.
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