برگزاری مانور منطقه صفر در روستای «هست» سمیرم

محمدرضا عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری مانور لحظه صفر مدیریت بحران خبر داد و اظهار داشت: این مانور با هدف سنجش و میزان آمادگی دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی شهرستان سمیرم در روستای هست برگزار شد.

وی افزود: در این مانور، ستاد بحران شهرستان سمیرم با نقاط ضعف و قوت دستگاه‌های مربوطه در زمان بحران آشنا شدند و در ادامه نسبت به رفع مشکلات و کمبودها اقدام خواهد شد.

فرماندار سمیرم تاکید کرد: دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی به محض مطلع شدن از حادثه فرضی (سرایت آتش سوزی مراتع به داخل روستا) با تمامی لوازم و تجهیزات امدادی در نقطه حادثه حاضر شدند.

وی عنوان کرد: با توجه به وجود پوشش گیاهی بسیار خوب شهرستان و آتش سوزی‌های اخیر، مانور شب گذشته با این موضوع و آمادگی هرچه بیشتر دستگاه‌ها برگزار شد.

عسگریان افزود: این مانور در سطح شهرستان با همکاری دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی شهرهای سمیرم، ونک، کمه، حنا و بخش وردشت برگزار شد.

فرماندار سمیرم از آمادگی نسبتاً خوب دستگاه‌های عضو ستاد بحران این شهرستان خبر داد و بیان داشت: امیدواریم در صورتی که در شهرستان با حوادث غیر طبیعی یا طبیعی مواجه شویم، بتوانیم خدمات رسانی خوبی به همشهریان گرامی داشته باشیم.

به گزارش مهر، شهرستان سمیرم با ۴ بخش و ۱۰۵ روستا در ۱۶۰ کیلومتری جنوب استان اصفهان واقع شده است.