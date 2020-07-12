موضوع قرارداد مشکوک در معاونت معماری را به شهردار اطلاع خواهم داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا، در دویست و بیست و ششمین جلسه شورای شهر در تذکری، اظهار داشت: تذکر اول بنده درباره توافق ۰۶ است که تذکری از سوی ۶ نفر در این باره مطرح که از سوی دکتر حق شناس به نمایندگی از این ۶ نفر قرائت شد ولی متاسفانه با گذشت مدل زمان قابل توجه ای، پاسخی هنوز به این تذکر داده نشده است.

وی افزود: موضوع بعدی در بحث اصلاح ساختار است. بنده نیز با برخی مدیران شهرداری برای بررسی دقیق تر موضوع جلساتی برگزار کردم. طبق بند ۸ و ۳۰ ماده ۸۰ قانون شورا، وظیفه داریم بر حسن اداره امور مالی شهرداری نظارت کنیم و به عنوان نمایندگان مردم از بودجه شهرداری به عنوان بیت المال حفاظت کنیم. در معاونت معماری و شهرسازی، یک قرار داد مطالعات اصلاح ساختار با یک مهندس مشاور معماری و شهرسازی انجام شده و مطالعاتی انجام شده و بخش متولی اصلاح ساختار و اداره مربوطه اعلام کرده که مطلع نبوده و نتایج موضوع نیز قابل استفاده نیست.

اعطا ادامه داد: در حال حاضر نیز تغییری در معاونت شهرسازی ایجاد نشده است. این نوع اداره امور شهرداری را یک نوع تضعیف حقوق بیت المال میدانم و بر اساس بند ۳۰ ماده ۸۰ که براساس آن از وظایف شورا، اعلام موارد نقص و تخلف است، این موضوع را به صورت علنی خدمت آقای حناچی اعلام و درخواست پیگیری در این زمینه خواهم داشت چرا که این اتفاق عجیبی است و امیدوارم معدوم نشود و شاهد پاسخی روشن برای آن باشیم.