لزوم تغییر رفتارهای عمومی در جامعه/رعایت بهداشت وظیفه شرعی است

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش آمار مبتلایان و فوتی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در استان به خصوص شهر ارومیه افزود: رعایت تمامی موارد بهداشتی و توصیه شده از سوی متخصصین امر سلامت وظیفه عموم مردم است چرا که اگر در رفتارهای عمومی خود نسبت به ویروس کرونا تغییر جدی نداشته باشیم کشور دچار گرفتاری بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: رعایت موارد بهداشتی هم وظیفه عقلی و هم وظیفه شرعی است که هم جان خود و هم جان سایرین را حفظ کنیم چرا که اگر کسی با رعایت نکردن باعث آسیب دیدن مردم و جامعه شود نمی‌تواند در روز قیامت پاسخگو باشد.

حجت الاسلام قریشی در ادامه با تاکید بر رعایت فاصله اجتماعی، توجه به توصیه‌های مراکز درمانی عنوان کرد: بزرگان خانواده نیز باید با رعایت موارد بهداشتی فرزندان خود را به رعایت این موارد توصیه کنند.

امام جمعه ارومیه گفت: بر اساس بیانات اخیر مقام معظم رهبری مردم باید ویروس کرونا را جدی گرفته و پروتکل‌های بهداشتی اتخاذ شده توسط مسئولان بهداشتی را رعایت کنند تا مسئولان بتوانند این بیماری را کنترل و مدیریت کنند.

وی خاطر نشان کرد: اگر انسان با عدم رعایت موارد بهداشتی باعث ابتلای خود یا دیگران به این ویروس شود هم در دنیا دچار مشکل و فشار بیماری می‌شود و هم در آخرت در محضر الهی مقصر و مسئول خواهد بود.

امام جمعه ارومیه در خصوص مشکلات معیشتی مردم به دلیل شیوع ویروس کرونا اظهارکرد: مجلس و دولت باید تلاش کنند مشکلات معیشتی به وجود آمده بوسیله تحریم‌ها و ویروس کرونا به مردم را با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح حل کرده و با کار جهادی بتوانند مشکلات را برطرف کنند.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در عین قاطعیت و اقتدار آداب اسلامی و اجتماعی را رعایت کنند اضافه کرد: لازمه قاطعیت نمایندگان مجلس در وضع قوانین و نظارت محکم بر اجرای آن، پرخاشگری و داد و بیداد نیست بلکه بهترین روش طرح مباحث با روش‌های عقلایی و منطقی است.

وی افزود: مسئولان امر و مردم در این اوضاع باید فقرا و کسانی را که دچار مشکلات شده‌اند را یاری کنند و مسئولین باید با کار جهادی شبانه‌روزی تلاش کنند تا قیمت اجناس را کنترل کنند تا حق قشر ضعیف پایمال نشود چرا که اگر با قصور کسی، زندگی عده‌ای مختل شود یقیناً نزد خداوند مسئول خواهد بود.