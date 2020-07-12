به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عبداللهپور صبح یکشنبه در دوره آموزشی توانمندسازی فرماندهان و مسئولان حوزهها و پایگاههای بسیج کارمندان در رشت، اظهار کرد: یکی از ویژگیهای مهم انقلاب اسلامی این است که پس از رحلت امام خمینی (ره)، با حضور مقام معظم رهبری باقدرت به مسیر خود ادامه داد.
فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه تحقق آرمانهای انقلاب نشانه موفقیت انقلاب اسلامی است، افزود: دشمنی، دشمنان با انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده حقانیت و درست بودن مسیر حرکت انقلاب است.
وی به نقش مردم و اهمیت حضور آنها در همه صحنهها اشاره و با بیان اینکه یکی از عوامل اقتدار انقلاب وجود همین ملت همیشه در صحنه است، گفت: به اعتقاد امام راحل مردم سرمایههای اصلی انقلاب هستند که باید مسئولیت حفاظت از انقلاب را به آنها سپرد.
سردار عبدالله پور با اشاره به اینکه رسالت اصلی سپاه پاسداران حفاظت از انقلاب است، بیان کرد: اعتقاد عدهای به مذاکره و گفتگو و تفاهم با کشورها و دولتهایی که با بنیان و اصول اصلی انقلاب مخالف هستند امری غیر عقلانی است.
وی با تأکید بر اینکه افرادی که به دنبال تعامل و مذاکره با نظام سلطه بوده خودفروخته و ترسو هستند، افزود: همگان باید بدانند که ایستادگی انقلاب اسلامی در برابر نظام سلطه همیشگی است و تا نابودی دشمن ادامه خواهد یافت.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به دستاوردهای نظام در برابر زورگویی و زیاده خواهیهای آمریکا، گفت: امروز کشورهای استکباری در برابر قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زانو زدهاند.
وی در ادامه بر ضرورت اصلاح ساختار اداری در کشور تأکید و اظهار کرد: شناسایی و رفع نواقص از مهمترین وظایف بسیج کارکنان در ساختار اداری کشور است که باید به درستی انجام شود. بسیج مجموعهای است که باید خودش مسائل را شناسایی کند و برای رسیدگی به آنها راهبرد داشته باشد.
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