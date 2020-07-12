آمار داوطلبان کنکور دکتری مبتلا به کرونا/ ۵ بستری در بیمارستان

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد ۱۷۳ نفر از داوطلبان آزمون دکتری فرم خود اظهاری درباره ابتلا به بیماری کرونا را تکمیل کرده‌اند و از این تعداد، ۱۶۸ نفر از داوطلبان آزمون دکتری در قرنطینه خانگی و تعداد ۵ نفر در بیمارستان به سر می‌برند.

وی افزود: برخی از این داوطلبان در ماه‌های گذشته کرونا گرفته‌اند و اکنون تنها در فرم خود اظهاری آن را اعلام کرده‌اند. این داوطلبان تا الان خوب شدند و قطعا از آمار کاسته می شود.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده فرآیند آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۹۹ در ۶۰ شهر مختلف کشور آغاز خواهد شد.

وی گفت: تعداد ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب برای این دوره از آزمون ثبت نام کرده‌اند که این آزمون در سال ۹۹ در تعداد ۱۴۳ حوزه برگزار می‌شود.

زرین آمیزی یادآور شد: با توجه به شیوع کرونا ویروس تمهیدات بهداشتی برای برگزاری آزمون در نظر گرفته شده است اما حضور تمامی داوطلبان با ماسک سر جلسه آزمون ضروری است.