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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۳

حسین زاده بحرینی در صحن مجلس:

بیش از نیاز کشور واحد مسکونی وجود دارد/ با احتکار برخورد شود

بیش از نیاز کشور واحد مسکونی وجود دارد/ با احتکار برخورد شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بیش از نیاز کشور واحد مسکونی ساخته شده و آماده داریم و باید از ابزارهای قانونی برای عرضه این خانه ها استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی در موافقت با دوفوریت طرح مالیات بر خانه های خالی، اظهارداشت: بیش از نیاز کشور واحد مسکونی ساخته شده و آماده سکونت داریم و مشکل بازار مسکن ما این نیست که تقاضا بیشتر از عرضه باشد.

وی با تأکید بر اینکه واحد مسکونی ساخته شده در کشور بسیار زیاد است و از چند میلیون واحد تجاوز کرده است، گفت: در مجلس نهم قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن قرار بر این شد که دولت سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی کند و همه واحدهای قابل سکونت در آن ثبت شود که متأسفانه دولت همراهی لازم را نکرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی پای کار آمده و زیرساخت های لازم برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان را فراهم کرده و تنها مشکل آن است که بارگذاری این سامانه کامل نیست که باید حل و فصل شود.

حسین زاده بحرینی تأکید کرد: طرح مالیات بر خانه های خالی به موضوع ثبت املاک و اسکان در سامانه مذکور سرعت زیادی می بخشد و بر این اساس، این طرح کاملا ضروری است.

وی بیان کرد: بسیاری از مستأجران دنبال مسکن هستند و این در حالی است که بسیاری از خانه ها احتکار شده و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارند تا این طرح را در دستور کار خود قرار دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از آنجایی که برخی از افراد واحدهای مسکونی خود را احتکار کرده اند، باید از ابزارهای بازدارنده قوی استفاده شود تا خانه های خود را عرضه کنند.

کد مطلب 4971773
زهرا علیدادی

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