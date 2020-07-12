بیش از نیاز کشور واحد مسکونی وجود دارد/ با احتکار برخورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی در موافقت با دوفوریت طرح مالیات بر خانه های خالی، اظهارداشت: بیش از نیاز کشور واحد مسکونی ساخته شده و آماده سکونت داریم و مشکل بازار مسکن ما این نیست که تقاضا بیشتر از عرضه باشد.

وی با تأکید بر اینکه واحد مسکونی ساخته شده در کشور بسیار زیاد است و از چند میلیون واحد تجاوز کرده است، گفت: در مجلس نهم قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن قرار بر این شد که دولت سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی کند و همه واحدهای قابل سکونت در آن ثبت شود که متأسفانه دولت همراهی لازم را نکرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی پای کار آمده و زیرساخت های لازم برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان را فراهم کرده و تنها مشکل آن است که بارگذاری این سامانه کامل نیست که باید حل و فصل شود.

حسین زاده بحرینی تأکید کرد: طرح مالیات بر خانه های خالی به موضوع ثبت املاک و اسکان در سامانه مذکور سرعت زیادی می بخشد و بر این اساس، این طرح کاملا ضروری است.

وی بیان کرد: بسیاری از مستأجران دنبال مسکن هستند و این در حالی است که بسیاری از خانه ها احتکار شده و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارند تا این طرح را در دستور کار خود قرار دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از آنجایی که برخی از افراد واحدهای مسکونی خود را احتکار کرده اند، باید از ابزارهای بازدارنده قوی استفاده شود تا خانه های خود را عرضه کنند.