به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طغیانی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح «مالیات بر خانههای خالی» اظهار داشت: از ابتدای مجلس یازدهم گفتگوهای کارشناسی شده بسیار زیادی درباره حل مشکل مسکن انجام شده است.
وی بیان کرد: در شرایطی که مردم به دنبال خانه میگردند و در این زمینه دچار مشکل شدهاند، توقع آنان این است که مجلس در حوزه مسکن کار جدی و فوری انجام دهد که ما در این راستا اقدام خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی به فوریت طرح «مالیات بر خانههای خالی» را در دستور کار خود قرار میدهد تا با روش خوداظهاری، افراد کد ملی خود را در سامانه اسناد و املاک ثبت کنند.
طغیانی گفت: ما با کمبود مسکن مواجه نیستیم و هیچ اقدام کوتاهمدت دیگری نمیتوانیم انجام دهیم و در این شرایط بهترین راه آن است که طرح مذکور به تصویب برسد.
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