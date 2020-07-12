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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۶

طغیانی در صحن علنی مجلس:

مجلس برای حل مشکل مسکن اقدام فوری می‌کند

مجلس برای حل مشکل مسکن اقدام فوری می‌کند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط فعلی توقع مردم این است که مجلس به صورت جدی و فوری مشکل مسکن را حل کند که ما در این راستا اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طغیانی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» اظهار داشت: از ابتدای مجلس یازدهم گفتگوهای کارشناسی شده بسیار زیادی درباره حل مشکل مسکن انجام شده است.

وی بیان کرد: در شرایطی که مردم به دنبال خانه می‌گردند و در این زمینه دچار مشکل شده‌اند، توقع آنان این است که مجلس در حوزه مسکن کار جدی و فوری انجام دهد که ما در این راستا اقدام خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی به فوریت طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» را در دستور کار خود قرار می‌دهد تا با روش خوداظهاری، افراد کد ملی خود را در سامانه اسناد و املاک ثبت کنند.

طغیانی گفت: ما با کمبود مسکن مواجه نیستیم و هیچ اقدام کوتاه‌مدت دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم و در این شرایط بهترین راه آن است که طرح مذکور به تصویب برسد.

کد مطلب 4971777
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • علی صفاریی IR ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اگر و قطعا" چاره کند شدن رشد قیمت های مسکن اجرای بورس مسکن و خرید و فروش سهام مسکن است پس سریعتر نمایندگان از دولت بخواهند اجرای بورس متری زمین و مسکن را اجرایی کند

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