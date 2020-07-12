کیفی سازی فعالیت مداحان استان قزوین در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات چهارمین دوره کانون مداحان استان قزوین روز یکشنبه در اداره تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام محمد جواد زهرایی در این نشست گفت: در ساختار جدید در زیر مجموعه کانون مداحان کشور یک شورای سیاست گذاری ۹ نفره در استان تشکیل می‌شود که ۴ نفر انتصابی است و از مجموع ۶ شهرستان هم ۳ نفر با نظر رؤسای کانون شهرستان‌ها معرفی می‌شوند تا کانون مداحان استان را شکل دهند.

وی بیان کرد: در این روش شاعران آئینی و بانوان حذف شده اند و در کنار آن از پیش کسوتان و مداحان شاخص هم استفاده می‌شود تا در برنامه ریزی هم ساختار بهتری شکل بگیرد.

زهرایی تصریح کرد: باید برنامه ریزی ها توسط مداحان شاخص شکل بگیرد و کانون مداحان هم تقویت شود تا بتوان دستاوردهای بهتری داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآور شد: با حضور مداحان شاخص ما نیز شورای ستایشگری استان را راه اندازی خواهیم کرد که ۹ مداح شاخص و مورد وثوق در آن حضور خواهند یافت و حکم خواهیم داد ولی این افراد انتصابی دیگر در انتخابات شرکت نخواهند کرد و وظیفه اصلی آنها برنامه ریزی و سیاست گذاری برای همه مداحان استان است.

زهرایی یادآور شد: این کار به کیفی سازی فعالیت مداحان کمک مؤثری خواهد کرد.

وی بیان کرد: شورای سیاست گذاری ۴ نفر را انتصابی به کانون مداحان معرفی می‌کند که از مجموعه انتخابات تعداد سه نفر در هیئت رئیسه حضور می‌یابند و به همراه ۴ نفر انتصابی جایگاه کانون مداحان را تشکیل می‌دهند.

زهرایی اضافه کرد: مداحان مستمر پایش خواهند شد تا واقعاً کسانی که به صورت دائمی مداحی می‌کنند مورد حمایت و توجه قرار گیرند.

وی گفت: اگر مداحان مستمر پایش شوند و در مورد فعالیت آنها سخت گیری منطقی صورت گیرد به کیفی سازی کار مداحی کمک خواهد شد.



زهرایی اظهار داشت: تاکنون در قزوین ۱۸۰ نفر، در شهرستان البرز ۲۳ نفر، در تاکستان ۵۱ نفر، در شهرستان آبیک تعداد ۱۲۱ نفر، در شهرستان آوج ۵۵ نفر و در بویین زهرا ۳۲ نفر مداح معرفی شده اند.

وی بیان کرد: در این روش مداحان مستمر در رأی گیری نقش مهم و تأثیرگذاری خواهند داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: باید فرصت لازم در بازنگری عملکرد مداحان مستمر وجود داشته باشد و شما نیز دقت کنید تا کسانی در معرض انتخاب قرار گیرند که هم حوصله و وقت لازم را داشته باشند و هم بتوانند برنامه ریزی کنند و فعالیت آسیب شناسی برای کیفی سازی امور را مهیا کنند.

وی گفت: از ۱۸ تا ۲۱ تیرماه برای تبلیغ مداحان داوطلب و از ۲۱ تا ۲۴ تیرماه برای ثبت نام افراد تعیین شده و انتخابات نیز در تاریخ سوم مرداد ماه برگزار می‌شود.

