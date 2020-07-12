به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی درباره شرایط تیم فوتبال پرسپولیس بعد از برد مقابل ماشین سازی گفت: ابتدا درباره عدم حضور در سالن کنفرانس خبری بعد از بازی باید بگویم محل برگزاری نشست کوچک و بسته بود و مناسب برگزاری کنفرانس نبود. خطر مصاحبه در آن محل زیاد بود. گفتم حاضرم بیرون از این سالن مصاحبه کنم که گفتند بنر وجود ندارد.

وی افزود: در مجموع، بازی خوبی انجام دادیم. از نظر مالکیت توپ و ایجاد موقعیت بازی خوبی انجام دادیم و نسبت به دو مسابقه قبلی بهتر بودیم. چند بازیکن هم غایب بودند ولی نفرات جایگزین عملکرد خوبی داشتند. موقعیت های خوبی داشتیم. بازی به بازی تیم ما بهتر می شود و بازیکنان بیشتر در شرایط مسابقه قرار می گیرند. هر بازی که جلوتر می رویم حساسیت گرفتن سه امتیاز بیشتر می شود.

سرمربی تیم پرسپولیس یادآور شد: هواداران نیستند ولی دلشان با ما است و دعای خیرشان بدرقه راه پرسپولیس است. ان شاءالله جوابگوی آنها حمایت آنها باشیم.

گل محمدی درباره رمز موفقیت تیمش خاطرنشان کرد: بازیکنان به وظایف خود آشنا هستند چه در بحث انضباطی و چه در بحث فنی و داخل زمین. قالب تیم مشخص شده است. هر کسی وارد این قالب می شود، وظیفه اش را می داند. هر کسی هم می آید چه جوان و باتجربه کارش را خوب انجام می دهد. بابت غیبت چند بازیکن هم نگرانی نداریم. ذهنیت بازیکنان هم خوب و برنده است.

وی در خصوص احتمال کسب چهارمین قهرمانی متوالی تصریح کرد: هنوز ۶ بازی و ۱۸ امتیاز باقی مانده است. هنوز قهرمان نشده ایم هرچند که شانس اول قهرمانی هستیم. وضعیتمان در جدول خوب است. بازی های بعدی هم راحت نیست. نباید احساس غرور داشته باشیم و فکر کنیم کار تمام شده است. این می تواند شروع نزول یک تیم باشد. باید بهتر از قبل تمرین کنیم و تمرکز داشته باشیم. تا امتیازات لازم را نگیریم، دست بردار نیستیم و پرت لاش تر پیش می رویم.

سرمربی پرسپولیس درباره جدایی علیرضا بیرانوند از پرسپولیس گفت: علی یک تصمیم حرفه ای گرفت. او با انتقالش مبلغی را هم به باشگاه رساند. برای او از طرف خودم و بازیکنان و اعضای تیم آرزوی موفقیت می کنیم. ان شاءالله هر کجا هست موفق باشد. در حال حاضر رادوشوویچ و دروازه بان های جوانی داریم. مسابقات را جلو می رویم. اینها هم باید بدانند در چه شرایط حساسی هستند و در این وضعیت به آنها نیاز داریم. کارشان سخت است. بازی های راحتی در پیش ندارند. رادو نشان داد دروازه بان حرفه ای و مطمئنی است و زیاد نگرانی نداریم. هرچند بیرانوند وزنه خوبی بود.

گل محمدی که با رسانه باشگاه پرسپولیس صحبت می کرد، درباره عملکرد خوبش در پرسپولیس و کسب تنها یک مساوی مقابل استقلال تاکید کرد: اول باید از بازیکنان تشکر کنم چون تشنه پیروزی هستند و عطش برد دارند. این در وجود بازیکنان نهادینه شده است. مهمترین دلیلش همین است. از بازیکنان به خاطر این حس خوبی که دارند تشکر می کنم. تنها کاری که می توانیم بکنیم تیم را بهتر از نظر ذهنی و بدنی آماده کنیم تا خصوصیات خوب خود را در زمین نشان بدهند.

وی در خصوص تقابل پرسپولیس با فولاد در هفته بعد گفت: فولاد تیم خوب و جوانی است. آنها در پنج بازی گذشته خود پیروز شده اند. قطعا بازی راحتی نیست. درست است هواداران نیستند ولی باید از امتیاز بازی در ورزشگاه آزادی بهترین استفاده را ببریم. نیت ما در این مسابقه پیروزی است. امیدوارم بازی زیبایی باشد و سه امتیاز را کسب کنیم.