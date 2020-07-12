۲۸۲ واحد صنفی در دهلران پلمب شد

غلامرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله باکووید ۱۹ تاکنون بیش از چهار هزار و ۴۰۰ مورد بازدید توسط کارشناسان بهداشت محیط شهرستان دهلران صورت گرفته است.
وی افزود: در راستای ارتقای سلامت شهروندان و در ادامه تشدید بازرسیهای سرزده از مراکز حساس تهیه و توزیع مواد غذایی یک هزارو ۵۲۱ کیلوگرم فاسد کشف و ضبط شده است.
منصوری بیان کرد: این مواد کشف شده فاسد و غیرقابل مصرف شامل موادغذایی، مواد لبنی و اقلام بهداشتی بودند.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران گفت: از ابتدای سال جاری ۲۸۲ واحد صنفی در دهلران پلمب شده است.
وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف و مشکل بهداشتی، مواد غذایی مشکوک و فاسد در اماکن عمومی، رستورانها، اغذیه فروشی و مراکز تهیه و توزیع غذا با شماره تلفن ۱۹۰ تماس گزارش دهند تا بازرسان این شبکه در کوتاهترین زمان ممکن مورد را بررسی قرار دهند.
وی بیان داشت: تا کنون تعداد ۴۷ هزار نفر در سطح شهرستان دهلران توسط بهورزان به صورت گروهی و چهره به چهره آموزش مقابله با بیماری کرونا را دریافت کردهاند.
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