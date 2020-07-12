بررسی کتاب «ذهن کوانتومی و علوم اجتماعی» اثر «الکساندر ونت»

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ذهن کوانتومی و علوم اجتماعی» اثر الکساندر ونت توسط «الهام حیدری» دانش آموخته دکتری روابط بین الملل ترجمه و از سوی انتشارات نشر علم منتشر شده است.

رشته روابط بین الملل تقریباً از آغاز معرفی به عنوان یک رشته دانشگاهی در سال ۱۹۱۹ بحث های دامنه داری را در مورد آنچه که ما امروز رابطه میان ایده ها و شرایط مادی، کارگزار انسانی و ساختارهای اجتماعی و شیوه های پژوهش طبیعت گرایانه و ضد طبیعت گرایانه می خوانیم، بررسی کرده است.

در عین حال که این مباحث صرفاً تحت عنوان «فرانظریه» غالباً کم ارزش تلقی می شود، اما دستکم موضع گیری ضمنی در خصوص این مسائل اساس فلسفی نقش مهمی در این رشته ایفا می کند.

یک فرض بنیادین در علوم اجتماعی وجود دارد که می گوید خودآگاهی و حیات اجتماعی در نهایت یک پدیده جسمانی / مادی کلاسیک است. الکساندر ونت در این کتاب شگفت انگیز با طرح این نکته که خودآگاهی در واقع یک پدیده میکروسکوپی مکانیکی کوانتومی است، این فرضیه را به چالش می کشد.

در نیمه اول این کتاب، ونت با ورود نظریه کوانتوم به مباحث مربوط به علوم اجتماعی، نظریه کوانتوم و مناقشات فلسفی در مورد تفسیر آن را به دانشمندان علوم اجتماعی معرفی می کند و سپس از فرضیه خودآگاهی کوانتومی در مقابل رویکرد کلاسیک و جزم اندیشانه آن در مورد مسئله ذهن- بدن دفاع می کند.

استدلال ونت تحولی انقلابی به شمار می آید که پرسش های بنیادینی را در مورد ماهیت زندگی اجتماعی و کار کسانی که روی آن مطالعه می کنند، مطرح می کند.

الکساندر ونت استاد دانشگاه «رالف مرشون» در زمینه امنیت بین المللی و نیز استاد علوم سیاسی دانشگاه ایالتی اوهایو است. وی نویسنده کتاب نظریه اجتماعی سیاست بین الملل (انتشارات دانشگاه کمبریج ۱۹۹۹) است که برنده جایزه بهترین کتاب دهه انجمن مطالعات بین المللی در سال ۲۰۰۶ شد.

این کتاب در ۵ فصل به ترتیب تحت عناوین «نظریه کوانتوم و تفسیر آن»، «خودآگاهی کوانتومی و زندگی» «یک الگوی کوانتومی از بشر»، «زبان، نور و دهن افراد دیگر» و «احیای گفتمان ساختار- کارگزار» منتشر شده است.