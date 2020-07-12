روضه های خانگی سرآغازی برای یک تحول فرهنگی است

حجت‌الاسلام سعید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اگر در کارهای خود، رویکرد فرهنگی داشته باشیم، بی‌تردید کار به پیوست فرهنگی کشیده نخواهد شد، گفت: پیوست فرهنگی زمانی مطرح می‌شود که کاری را بدون توجه به لایه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی آغاز کنیم، آنگاه باید با یک پیوست قصد جبران این کاستی‌ها را داشته باشیم.

وی در همین رابطه افزود: شاید در طول چهل سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی در برخی از حوزه‌ها به‌ویژه در زمینه فرهنگ و عدالت، طبق فرمایش رهبر فرزانه انقلاب که فرمودند نتوانستیم خوب عمل کنیم، به این خاطر بوده که رویکرد فرهنگی را در ابتدای امر لحاظ نکردیم و فرهنگ را در عرض سایر مقوله‌ها دیدیم، این در حالی است که باید فرهنگ را به عنوان روح حاکم بر همه فعالیت‌ها در نظر می‌گرفتیم.

احمدی در ادامه به موضوع انفاق در جامعه اشاره و تصریح کرد: نمی‌توان هر بخشش را انفاق اطلاق کرد و هر احسان و هزینه‌کردی را انفاق دانست؛ چرا که انفاق باید بتواند خلاء را پر کند که این یک نگاه راهبردی با یک رویکرد فرهنگی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با یادآوری اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) مصرف‌کننده آسیب‌های اجتماعی در جامعه است، ادامه داد: این بدان معنی است که در جایی چه در سطح کلان و چه در سطح خرد کم‌کاری شده است و آسیب این کم‌کاری‌ها به کمیته امداد امام خمینی (ره) سرریز شده و باعث می‌شود این ارگان مصرف‌کننده آسیب‌های اجتماعی باشد.

احمدی با بیان اینکه کاری که ارگانی چون کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام می‌دهد باید برنامه‌ریزی شده و با ظرافت باشد، اظهار کرد: این به آن دلیل است که کمیته امداد امام خمینی (ره) با قشری سر و کار دارند که به نوعی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به شمار می‌روند، لذا هم باید رویکرد فرهنگی و رویکرد توحیدی در کارها لحاظ شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تاکید بر اینکه در کنار حمایت و تقویت اقشار آسیب‌پذیر به لحاظ مالی، باید غنای نفس مددجو را نیز لحاظ کنیم، بیان کرد: خوشبختانه کمیته امداد امام خمینی (ره) با راهبرد و برنامه‌هایی که دارد، در حال حرکت به این سمت در بحث توانمندسازی خانواده‌ها و نیز تقویت نوجوانان و جوانان و دانشجویان است و تلاش بر این است تا خانواده‌ای که تحت هر شرایطی آسیب دیده است، رشد کرده و تعالی پیدا کند.

احمدی با اشاره به اجرای طرح فلاح افزود: شأن نزول طرح فلاح این است که در کنار امداد مادی که از اقشار آسیب‌پذیر صورت می‌گیرد، باید بتوانیم کار ماندگاری در بستر کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام داده و آن مددجو را که مخاطب کمیته امداد است، بتوانیم کار فرهنگی شاخصی انجام دهیم و نباید فراموش کنیم که طرح فلاح با یک منطق خوب در سطح کشور طراحی شده است.

وی با بیان اینکه یکی از راهبردهای شش‌گانه سازمان تبلیغات اسلامی، مردمی‌سازی تبلیغ است، عنوان کرد: روحانیت به عنوان پیش‌قراول تبلیغ، شأنیت امام جماعت و منبر را در همان ابتدای بروز و ظهور دین مبین اسلام داشته است اما تبلیغ اگر صرفاً به منبر، محراب و مسجد خلاصه شود، از خیلی از لایه‌های جامعه غافل خواهیم شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با یادآوری اینکه شاید ما اقشاری را در جامعه داریم که به دلیل مشغله و نوع فعالیت‌شان از برخی اماکن از جمله هیئات مذهبی و مساجد دور باشند، گفت: شاید این افراد در طول سال به صورت موردی به مسجد بیایند و یا در مراسم یک هیئت مذهبی حضور داشته باشند که اینجا راهبرد مردمی‌سازی تبلیغ را باید پیش ببریم یعنی همه اقشار جامعه از هر صنفی باید در قامت و فرمت یک مبلغ در جامعه حضور پیدا کرده و این گونه نباشد که برای امر تبلیغ فقط متکی به روحانیت باشیم، روحانیت اصول کلی و تبلیغ ناب را بر عهده دارد و این در لایه‌های مختلف جامعه سریان پیدا می‌کند و آن کسی که مخاطب روحانی است، خود در قامت یک مبلغ ظاهر می‌شود.



احمدی با بیان اینکه طرح فلاح قرار است به صورت پایلوت در چهار استان به اجرا گذاشته شود که زنجان یکی از این این چهار استان است، تصریح کرد: فعلاً سهمیه‌ای را با توجه به جلساتی که برگزار شده است، بنا داریم از بین ۷۰ روحانی مستقر، ۵۰ روحانی مستقر در سطح استان با این طرح ارتباط بگیرند.



وی با تاکید بر اینکه بنا داریم جلسات روضه‌ها و قرآن خانگی را در دل مردم برده و این جلسات را احیا کنیم، اظهار کرد: معتقدیم طرح فلاح کمیته امداد یک طرح ماندگار است؛ چرا که بستر را برای برگزاری چنین مراسمی که شاید هیئات مذهبی نتوانند حضور داشته باشند، فراهم می‌کند. جلسات روضه خانگی چند مزیت دارد. اول اینکه خود دغدغه مددجو برای برگزاری چنین برنامه فرهنگی فراهم می‌شود و ما این زمینه را برای محقق شدن این موضوع فراهم می‌کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه با این کار، هیئت و روضه را در دل مردم می‌بریم، یعنی بستر این اقدام کاملاً مردمی است اما نظارت توسط این اداره‌کل وجود دارد؛ چرا که در صورت وجود نواقص باید مرتفع شود و اگر این جلسات آغاز شود، در آینده خود همسایه‌ها بانی جلسات خواهند بود، لذا باید بستر را به سمتی ببریم که خود همسایه‌ها بانی این جلسات شوند که این خود سرآغاز یک تحول فرهنگی خواهد شد.