در ساخت پارک پادگان ۰۶ دچار سوءتفاهم شده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی، در حاشیه برگزاری صحن علنی شورای شهر در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسات یکشنبه صبح با شهردار تهران، افزود: در این جلسه درباره اینکه چرا برخی فعالیت‌های شهرداری عقب است صحبت شد.

وی ادامه داد: امروز درباره پروژه شهید رستگار که تا اواخر تابستان به بزرگراه امام رضا (ع) متصل می‌شود، صحبت شد.

هاشمی گفت: با توجه به اینکه شهرداری نیمی از وام اوراق مشارکت را دریافت کرده و نیم دیگر را با تضمین بازپرداخت دولت به زودی دریافت می‌کند و اگر باقیمانده این مبلغ ۹۱۰ میلیاردی تزریق شود، دوازده ایستگاه مترو به زودی افتتاح می سود.

رئیس شورای شهر تهران درخصوص پروژه نیلوفری هم گفت: از زمان ورود حناچی مسابقه‌ای برای آن برگزار شد و برنده داشت و قرار بود نقشه‌های اجرایی داده شود که نقشه‌ها هم داده شد.

وی افزود: راه آهن مدعی است که باید هزینه‌ای بگیرد تا اجازه استفاده از فضای آنجا را بدهد اما توافقی حناچی با وزیر راه و مدیرعامل راه آهن داشتند که این موضوع هم حل شد.

هاشمی ادامه داد به این ترتیب قول داده شد کلنگ پروژه نیلوفر در دو هفته آینده در چهار نقطه ۲۵۰ متری زده شود.

وی با بیان اینکه در پروژه گیشا و عدم ساخت زیرگذر به سمت خیابان گیشا مورد گلایه شهروندان این منطقه بود ابراز داشت: مشکل وجود لوله آب ۱۰۰۰ و ۱۸۰۰ متری در منطقه بود و با حل این مساله کلنگ کنار گذر گیشا در حدود ۳ هفته آینده زده می‌شود.

هاشمی اظهار داشت: اجرای پروژه شهید بروجردی به دلیل ۴ قطعه تملکی به تأخیر افتاده و با استفاده از تهاتر املاک شهرداری قرار شد این مسئله حل شود.

وی درباره اجرای پروژه صبا نیز توصیح داد: در این باره به نتیجه نرسیدیم، چون هنوز با سرمایه گذار به توافق نرسیدیم و به این زودی ها افتتاح نمی‌شود و از گلایه اعضا بود که به صورت حدی پیگیری نمی‌شود.

رئیس شورای شهر در خصوص منتفی شدن ساخت پارک ارتش در پادگان ۰۶ گفت: برخی از اعضاب شورا معتقدند همه باید پارک شود درحالیکه تنها ۶۰۰ هزار متر بارگذاری شده است.

وی ادامه داد: این سوءتفاهم و مخالفت‌هایی که از سوی شورا شده باعث شد طرف ارتش مورد سوال واقع شود و جوی ایجاد شد که این کار مناسب نبوده و چون این پروژه‌ها برد-برد است وقتی طرفی احساس ضرر کند خود را عقب می‌کشد و پیگیری جدی آن کم شده است. و در اصطلاح ارتش ناز می‌کند.

هاشمی درباره افزایش آمار مبتلایان کرونا و پیک مجدد آن در تهران و برنامه مدیریت شهری به منظور لغو طرح ترافیک توصیح داد: طرح ترافیک در تهران چند وجهی است و باید بررسی جدی شود که آیا با برداشتن طرح ترافیک با افزایش سفرها مواجه نمی‌شویم و آلودگی هوا بالا نمی‌رود و ایمنی شهروندان زیر سوال نمی‌رود.

وی ادامه داد: باید بررسی شود که آیا لغو طرح ترافیک باعث خلوتی حمل و نقل عمومی می‌شود یا خیر و این مسائل باید در ستاد ملی کردنا مطرح شود و ستاد ملی مبارزه با کرونا با در نظر گرفتن این پارامترها باید تصمیم بگیرد.

هاشمی تاکید کرد: شورای شهر تهران و شهرداری نقشی در تصمیم گیری ندارد و تابع نظر کلی ستاد است و ستاد هنوز به تصمیم نرسیده است.