«کرونا» چرخه انتخابی کشتی را هم ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، چندین ماه قبل، طرحی به نام چرخه انتخابی تیم های ملی از سوی متولیان فدراسیون کشتی معرفی شد تا روند رسیدن کشتی گیران به دوبنده تیم ملی، قانونمند، عادلانه و مدون شود. طرحی که سالهاست به عناوین مختلف از جمله فرآیند انتخابی تیم ملی در بدنه برنامه های فدراسیون کشتی قرار داشت، اما هر بار به هر دلیل نتوانست تمام و کمال به مرحله اجرا برسشد.

به هر حال چرخه انتخابی تیم های ملی کشتی به همت و پیشنهاد فدراسیون کشتی در مجمع سالیانه روسای هیات های سراسر کشور به رای گذاشته شد و با کسب حداکثر آرا به عنوان یکی از مصوبات لازم الاجرای کشتی به تقویم فدراسیون راه پیدا کرد.

اما آتش این چرخه انتخابی که حواشی زیادی را رقم زد مخالفان و موافقان بسیاری داشت، خیلی زود فروکش کرد. شیوع ویروس کرونا و متعاقب آن تعطیلی تمامی رویدادهای داخلی و خارجی کشتی باعث شد تا چرخه انتخابی تا به امروز فرصت اجرایی شدن بدست نیاورد و همچنان، روی کاغذ ثبت و حفظ شود.

در نتیجه یکی از پر سروصداترین تصمیمات فدراسیون کشتی بعد از تصویب به سرعت زیر سایه سنگین کرونا محو شد تا شاید با فروکش کردن موج این ویروس خطرناک، در خوشبینانه ترین حالت تا پایان سالجاری یا طی سال آینده به مرحله اجرا در آید.