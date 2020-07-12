  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۱

عضو شورای شهر تهران تذکر داد؛

تنها زدن ماسک موثر نیست/ نیازمند اعمال محدودیت های جدید هستیم

تنها زدن ماسک موثر نیست/ نیازمند اعمال محدودیت های جدید هستیم

عضو شورای اسلامی شهر تهران، گفت: باید هر چه زودتر نسبت به اعمال محدودیت های جدید برای عدم حضور شهروندان در سطح شهر اقدام کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژاد بهرام، در صحن علنی امروز شورا با اشاره به اینکه روزانه بیش از ۶۰۰ بیکار کرونایی در تهران بستری می شوند و این نگرانی را افزایش داده است.اظهار داشت: عدم پیش بینی سازو کار اجرایی و عدم بررسی اجرای طرح ماسک اجباری باعث شده است تا این مصوبه به کندی اجرا شود.

وی با بیان اینکه بی تردید کارگزاران نظام و اعضای ستاد ملی کرونا در جایگاه خودشان در صیانت از جان شهروندان مسؤول هستند
ابراز داشت: باید با توجه به وضعیت قرمز در تهران اقدامات جدی تری در حوزه بیماری کرونا انجام دهند. به نظر می رسد دیگر فقط پوشیدن ماسک کافی نیست و باید به سمت برخی اقدامات پیش از این و همان اقدامات پیک اول حرکت کنیم.

نژادبهرام گفت: ۵۰ درصد مردم برای رفتن به سرکار از خانه بیرون آمده و مسیرهای طولانی را طی می کنند. این در حالی است که ۲۵ درصد مردم هم برای خرید و پاساژگردی به خارج از خانه می آیند.

وی افزود: باید هر چه زودتر نسبت به اعمال محدودیت های جدید برای عدم حضور شهروندان در سطح شهر اقدام کنیم.

کد مطلب 4971827
سمیرا خباز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها