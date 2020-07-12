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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۳

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان:

تضعیف روحیه دشمنان باید دستور کار هنرمندان باشد

تضعیف روحیه دشمنان باید دستور کار هنرمندان باشد

اهواز- فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان گفت: تضعیف روحیه دشمنان باید در دستور کار جوانان و هنرمندان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوار پور پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم تجلیل و اهدای لوح تقدیر به هادی احمدی خواننده ایذه‌ای عصر جدید، اظهار کرد: کاری که این هنرمند خوزستانی در برنامه تلویزیونی عصر جدید انجام داد کار بسیار زیبا و خوبی بود.

وی افزود: اشعاری که این خواننده اجرا کرد حماسی و در تجلیل از سردار سلیمانی قهرمان ملی ایرانی‌هاست که بازتاب بسیار گسترده‌ای در کل کشور داشت.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان تصریح کرد: به همین دلیل لازم دیدیم از این جوان هنرمند خوزستانی تقدیر و تجلیل کنیم.

سردار شاهوار پور گفت: امیدواریم که همه جوانان و نوجوانان و هنرمندان برای کمک به تقویت روح حماسی در جوانان و ملت ایران و تضعیف روحیه دشمنان بکوشند.

وی تصریح کرد: باید در برابر دشمنان با اقدامات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فرهنگی ظاهر شویم و باید با گرامیداشت قهرمانان ملی به آنها ادای دین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، خوانندگی هادی احمدی جوان بختیاری اهل ایذه به یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در برنامه تلویزیونی عصر جدید شبکه سه سیما اجرا شد.

کد مطلب 4971835

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