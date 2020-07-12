برگزاری تابستانه فهما با پوشش ۶۰۰ کانون کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دولت آبادی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: طرح تابستانه فهما با رعایت پروتکلهای مربوط به کرونا در قالب سه شبستان فرهنگ، هنر و نوآوری و دهها زیر مجموعه عملیاتی میشود.
دولت آبادی با اشاره به پوشش مجازی اغلب برنامهها، عنوان کرد: در این راستا هدفگذاری های متعددی شکل گرفته است.
دولت آبادی گفت: کارگاههای مختلف و همچنین رویداد ایده پردازی و کارآفرینی فرهنگی با پوشش توانمند سازی آموزشی جامعه هدف عملیاتی میشود.
وی همچنین از برگزاری رویداد بین المللی روح مقاومت در سطح کانونهای مساجد با محوریت الگو سازی و تبیین اهداف شهدا در قالبهای مختلف خبر داد.
دولت آبادی با اشاره به برگزاری سه شنبههای تکریم، گفت: دیدار و تجلیل از خانواده شهدای شاخص را در این راستا خواهیم داد.
دولت آبادی از برگزاری سه رویداد تخصصی در استان خبر داد و گفت: مسجد، کانون سلامت با همکاری مؤسسه مرهم با محوریت بیماریهای هنگام تولد با پوشش خدماتی کاملاً رایگان تمام مراحل به شکل ویژه در استان اجرایی میشود.
دولت ابادی با اشاره به فراخوان جشنواره سرود وتواشی نغمههای آسمانی، گفت: همچنین برنامه معرفی روستای برتر فرهنگی استان را با محوریت نگاه همه جانبه به ظرفیتهای استان خواهیم داشت.
وی به برگزاری و میزبانی اولین سوگواره شعر آئینی در استان اشاره کرد و گفت: این سوگواره همزمان با ماه محرم اجرا خواهد شد. همچنین طرح نهضت سواد رسانه برای همه با پوشش ۱۰۰ کارگاه را خواهیم داشت.
دولت آبادی تصریح کرد: علیرغم وضعیت کرونا، اعتقاد ما بر این است که حوزه فرهنگ نباید برنامههایش را تعدیل و یا تعطیل کند و باید بر محور نیازسنجی روز حرکت کند.
وی با اشاره به برگزاری طرح اوقات فراغت تابستان، عنوان کرد: جذب و ساماندهی در حوزه جوانان و نوجوانان بکارگیری مناسب ظرفیتها را طلب میکند و برنامههای ذکر شده پوشش این مهم را خواهد داشت.
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