تحقق ۵۴ درصد از درآمدهای شهرداری در سه ماهه اول سال

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن رسولی، در دویست و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران گزارش حساب های درآمد و هزینه شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب را در خرداد ماه و سه ماهه سال ۱۳۹۹ را ارئه کرد.

وی درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه سه ماه، اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی سه ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۷۶هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال اقدام کرد. طی این دوره سه ماهه مبلغ ۴۱هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال معادل ۵۴ درصد درآمد کسب شده است. بنابراین طی سه ماهه مذکور کسری عملکرد ۳۴هزار و۷۴۷ میلیارد ریال معادل ۴۶ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود.

وی ادامه داد: از کل درآمد سه ماهه (۴۱ هزار و۶۸۹) مبلغ ۱۲هزار و۶۳۵ میلیارد ریال معادل ۳۰درصد آن درآمد پایدار و ۷۰ درصد آن درآمد ناپایدار است.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره عملکرد هزینه ای سه ماهه، نیز گفت: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۶۵هزار و۵۶۶ میلیارد ریال هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ ۳۷هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال (۵۸ درصد) هزینه در دفاتر ثبت شده است. که از این مبلغ ۹/۹۹ درصد آن بصورت پرداخت های نقدی است و ۱/۰ درصد آن غیرنقدی است. بدیهی است این شاخص نمایانگر میزان ثبت رویدادهای هزینه¬ای در دفاتر مالی بوده و آثار دیگری بر آن مترتب نیست.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه خرداد، تصریح کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است، در برش عملکردی خرداد ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۲۵هزار و ۴۷۹ میلیارد ریال اقدام کند. در این ماه مبلغ ۱۴هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال معادل ۵۷ درصد درآمد کسب شده است. از کل درآمد خرداد (۱۴ هزار و۵۹۷) مبلغ ۴هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال معادل ۲۹درصد آن درآمد پایدار و ۷۱ درصد آن درآمد ناپایدار است.

وی ادامه داد: شهرداری تهران در خرداد ماه تا سقف ۲۱ هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال اجازه هزینه کرد داشته که با اعلام مبلغ ۱۳هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال در خرداد ماه تقریباً معادل ۶۳ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است. که از این مبلغ ۹/۹۹ درصد آن بصورت پرداخت های نقدی است و ۰.۱ درصد آن غیرنقدی است.

رسولی درباره تحلیل و ارزیابی (خرداد ماه و سه ماهه سال ۱۳۹۹)، اظهار کرد: کسب درآمد، متاثر از آثار و عواقب بروز و گسترش ویروس کرونا و اختلال های ایجاد شده در فضای کسب و کار شهری، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و از ۹۵ درصد در سال ۹۸ به ۵۴درصد در سال جاری رسیده است. بر این اساس و نظر به غیرقابل پیش بینی اعلام شدن پایان دوره این ابتلاء جهانی، هشدار داده و پیشنهاد می کنم این شاخص در ریل‌گذاری جدید مدیریت شهری به جد و به¬صورت عملی مورد امعان نظر قرار گیرد. بدون شک اگر مصوبات اخیر شورا نبود، امکان تخفیف ۲۵ درصد جایزه خوش حسابی به مودیان عوارض شهری تا پایان خرداد ماه سال جاری و تمدید مبنای محاسبه مورد عمل سال ۹۸ برای سه ماهه اول امسال عملیاتی نمی شد و شاخص عدم تحقق پذیری منابع درآمدی، که در این دوره سه ماهه ۴۶ درصد شده است، از این میزان نیز فراتر می‌رفت.

وی با بیان اینکه از کل درآمد وصولی خرداد ماه (۱۴ هزار و۵۹۷میلیارد ریال) ۲۹درصد آن پایدار و ۷۱درصد آن ناپایدار است، تصریح کرد: از کل درآمد وصولی سه ماهه (۴۱ هزار و۶۸۹میلیارد ریال) ۳۰درصد آن پایدار و ۷۰درصد آن ناپایدار است.

رسولی با تاکید بر اینکه در گزارش ارائه شده، هزینه‌ها ۹/۹۹درصد نقدی است، گفت: ۳۰هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان ۸۰ درصد آن به مبلغ ۲۴هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان نقد و ۶هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان آن غیرنقد است. طی سه ماهه اخیر از ۸۰ درصد منابع نقد ۹/۹۹ درصد و از ۲۰ درصد بودجه غیرنقد فقط یک دهم درصد تحقق یافته است. به عبارتی فرآیند تامین منابع غیرنقد از طریق تهاتر املاک عملاً تعطیل نیست. بر این اساس دفع موانع موجود و عملیاتی شدن کل ۲۰ درصد منابع غیرنقد را در نه دوازدهم سال انتظار دارم.

وی تاکید کرد: پیش بینی افق مالی فراروی نه دوازدهم سال مالی جاری، نویدبخش بهبودی این شاخص ها (تحقق و عدم تحقق درآمد) در ماه های باقیمانده سال نیست. با این برآورد، اتخاذ سبک مدیریت ریاضتی و کاهش اساسی هزینه ها نه فقط یک انتخاب، بلکه وظیفه اجتناب ناپذیر آقای شهردار و همکارانشان خواهد بود. ما اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز وظیفه داریم ضمن همراهی با مدیریت شهری پایتخت از وضع تکالیف مالایطاق برای شهرداری خودداری کنیم.

خزانه دار شورای‌ شهر تهران در پایان‌ گفت: ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی، سال گذشته طی همین بازه زمانی انجام نشده بود؛ در حالیکه طی ۳ماهه امسال، این شاخص تا سقف ۵۸ درصد ثبت شده است.