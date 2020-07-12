نیروی انتظامی در صف اول مبارزه با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی امروز یکشنبه در دومین روز از هفته عفاف و حجاب و تقدیر از خانواده‌های نیروی انتظامی لرستان، اظهار داشت: حجاب به خاطر هم خوانی کامل با ارزش‌ها و الگوهای فرهنگی حاکم بر جامعه اسلامی نقش بسزایی در حوزه مصالح فردی و اجتماعی دارد.

وی، حجاب را یکی از نعمت‌ها و هدایای الهی دانست که با ویژگی روحی و جسمی زن هماهنگی دارد، گفت: پوشش نخستین نماد فطری انسان در روی زمین بوده است که از همان آغاز آفرینش بشر، زن و مرد کوشیدند تا به هر شیوه ممکن آن را حفظ کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، ادامه داد: مسئله حجاب در ادیان و اقوام پیش از اسلام نیز مورد توجه بوده است و اسلام نیز منطبق بر فطرت بشراست، اهمیت ویژه ای برای آن قائل شده است.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش ناجا در پاسداری از هنجارهای جامعه اشاره و گفت: نیروی انتظامی از جمله سازمان‌های مهم در پاسداری از هنجارها، ارزش‌ها و مرزهای اخلاقی کشور بوده و کارآمدی این نیرو نقش مهمی در جامعه پذیری مردم و قانون گرا شدن آنها داشته است.

وی، بیان داشت: استکبار جهانی با ترویج سازمان یافته و فرهنگ ضد توحیدی و ضد کرامت انسانی درصدد فتح مرزهای اخلاق و عفاف از جامعه بوده و به دنبال تربیت انسان لذت طلب به مثابه حیوان جنسی است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، عنوان کرد: برای مقابله با اهداف دشمنان نظام بایستی اعتماد به نفس، شهامت و مدیریت هوشمندانه به مبارزه جدی با آنها پرداخت و نیروی انتظامی در این جنگ نرم در صف اول مبارزه قرار دارد.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی، گفت: امنیت اخلاقی و پایدارسازی آن نقش بسزایی در سلامت فردی و اجتماعی جامعه داشته و ضامن تحقق امنیت پایدار به مفهوم عملی آن است.

وی، افزود: امنیت اخلاقی نیازمند شناخت شاخص‌ها و ساز و کارهای مدیریت علمی با مشارکت خود مردم، سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و دولتی است و توانایی و مدیریت کارآمد خانواده‌ها، نهادهای آموزشی، تربیتی و پرورشی کشور و همچنین نظام اداری و نیروی انتظامی نقش بسزایی می‌توانند در تأمین امنیت اخلاقی داشته باشند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، تصریح کرد: استفاده بهینه از ابزارها و فناوری جدید مانند فضای مجازی به مثابه یک فرصت ارزشمند برای مقابله با نا امنی‌های اخلاقی و ترویج اخلاق و ارزش‌های اسلامی است.