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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۳۷

فرماندار کنگان:

لزوم توجه به اقشار کم‌درآمد و تکریم مراجعین در ادارات کنگان

لزوم توجه به اقشار کم‌درآمد و تکریم مراجعین در ادارات کنگان

بوشهر - فرماندار شهرستان کنگان بر توجه به اقشار ضعیف و کم در آمد و تکریم مراجعین در ادارات این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک نژاد صبح یکشنبه در دیدار با کارکنان اداره تأمین اجتماعی شهرستان ضمن تبریک هفته تأمین اجتماعی اظهار داشت: تأمین اجتماعی امید به زندگی را در کشور گسترش و تکیه گاهی مؤثر برای آسایش و آرامش جامعه است.

وی به تعامل و همکاری مؤثر تأمین اجتماعی با مراجعین خود خصوصاً کارفرمایان اشاره کرد و افزود: کارکنان تأمین اجتماعی شهرستان با تلاش و پاسخگویی به مراجعین و مخاطبین خود زمینه افزایش رضایت مندی و زنده نگه داشتن روحیه امید در جامعه را فراهم می‌کنند.

فرماندار کنگان به خدمات این سازمان اشاره کرد و ادامه داد: تأمین اجتماعی توسعه خدمات و گسترش فعالیت‌های حمایتی خود را در برنامه دارد و برون سپاری برخی فعالیت‌ها و انجام غیر حضوری و اینترنتی برخی دیگر از فعالیت‌ها از جمله از این اقدامات است.

پاک نژاد ضمن تاکید بر توجه به اقشار ضعیف و کم در آمد و تکریم مراجعین تصریح کرد: صیانت از حقوق مردم به ویژه اقشار محروم وظیفه تأمین اجتماعی است. تکریم ارباب رجوع سبب رضایت مندی جامعه خواهد شد.

کد مطلب 4971891

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