به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک نژاد صبح یکشنبه در دیدار با کارکنان اداره تأمین اجتماعی شهرستان ضمن تبریک هفته تأمین اجتماعی اظهار داشت: تأمین اجتماعی امید به زندگی را در کشور گسترش و تکیه گاهی مؤثر برای آسایش و آرامش جامعه است.

وی به تعامل و همکاری مؤثر تأمین اجتماعی با مراجعین خود خصوصاً کارفرمایان اشاره کرد و افزود: کارکنان تأمین اجتماعی شهرستان با تلاش و پاسخگویی به مراجعین و مخاطبین خود زمینه افزایش رضایت مندی و زنده نگه داشتن روحیه امید در جامعه را فراهم می‌کنند.

فرماندار کنگان به خدمات این سازمان اشاره کرد و ادامه داد: تأمین اجتماعی توسعه خدمات و گسترش فعالیت‌های حمایتی خود را در برنامه دارد و برون سپاری برخی فعالیت‌ها و انجام غیر حضوری و اینترنتی برخی دیگر از فعالیت‌ها از جمله از این اقدامات است.

پاک نژاد ضمن تاکید بر توجه به اقشار ضعیف و کم در آمد و تکریم مراجعین تصریح کرد: صیانت از حقوق مردم به ویژه اقشار محروم وظیفه تأمین اجتماعی است. تکریم ارباب رجوع سبب رضایت مندی جامعه خواهد شد.