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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۹

نشست آنلاین‌ کارگروه‌های‌ دپارتمان آموزش و استعدادیابی والیبال

نشست آنلاین‌ کارگروه‌های‌ دپارتمان آموزش و استعدادیابی والیبال

نشست آنلاین کارگروه‌های دپارتمان آموزش، مربیان و استعدادیابی فدراسیون والیبال روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۲ و ۲۳ تیرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  فدراسیون والیبال، جهانگیر سیدعباسی رئیس دپارتمان آموزش، مربیان و استعدادیابی برنامه نشست آنلاین و اعضای کارگروه‌های این دپارتمان را به قرار زیر اعلام کرد:


 کارگروه استعدادیابی
* نشست آنلاین روز یکشنبه ۲۲ تیرماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳
* اعضای کارگروه: پروین یادآور، میترا شعبانیان، جعفر هوتهم، رضا (محمد) وکیلی فرجاد و سجاد بیرامی


 کارگروه آموزش و پژوهش
* نشست آنلاین روز یکشنبه ۲۲ تیرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸
* اعضای کارگروه: شیوا آزادفدا، حسینعلی مهران‌پور، جواد مهرگان، حسن ثانیان و نادر شوندی


 کارگروه مربیان
* نشست آنلاین روز دوشنبه ۲۳ تیرماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳
* اعضای کارگروه: فریبا صادقی، احمد لاهوتی، علی پورعروجی، سعید رضایی و رحمت نوری

کد مطلب 4971893
ساناز سلیمان آبادی

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