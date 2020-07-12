به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، جهانگیر سیدعباسی رئیس دپارتمان آموزش، مربیان و استعدادیابی برنامه نشست آنلاین و اعضای کارگروه‌های این دپارتمان را به قرار زیر اعلام کرد:



کارگروه استعدادیابی

* نشست آنلاین روز یکشنبه ۲۲ تیرماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳

* اعضای کارگروه: پروین یادآور، میترا شعبانیان، جعفر هوتهم، رضا (محمد) وکیلی فرجاد و سجاد بیرامی



کارگروه آموزش و پژوهش

* نشست آنلاین روز یکشنبه ۲۲ تیرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸

* اعضای کارگروه: شیوا آزادفدا، حسینعلی مهران‌پور، جواد مهرگان، حسن ثانیان و نادر شوندی



کارگروه مربیان

* نشست آنلاین روز دوشنبه ۲۳ تیرماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳

* اعضای کارگروه: فریبا صادقی، احمد لاهوتی، علی پورعروجی، سعید رضایی و رحمت نوری