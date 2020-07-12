به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، جهانگیر سیدعباسی رئیس دپارتمان آموزش، مربیان و استعدادیابی برنامه نشست آنلاین و اعضای کارگروههای این دپارتمان را به قرار زیر اعلام کرد:
کارگروه استعدادیابی
* نشست آنلاین روز یکشنبه ۲۲ تیرماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳
* اعضای کارگروه: پروین یادآور، میترا شعبانیان، جعفر هوتهم، رضا (محمد) وکیلی فرجاد و سجاد بیرامی
کارگروه آموزش و پژوهش
* نشست آنلاین روز یکشنبه ۲۲ تیرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸
* اعضای کارگروه: شیوا آزادفدا، حسینعلی مهرانپور، جواد مهرگان، حسن ثانیان و نادر شوندی
کارگروه مربیان
* نشست آنلاین روز دوشنبه ۲۳ تیرماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳
* اعضای کارگروه: فریبا صادقی، احمد لاهوتی، علی پورعروجی، سعید رضایی و رحمت نوری
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