به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران درباره حواشی ایجاد شده در مورد موضوع انتخابات شورایاری‌ها و رأی دیوان عدالت اداری در این زمینه اظهار داشت: حیات شورایاری‌ها قطعاً ادامه خواهد یافت و من بارها در دوره‌های گذشته شورا هم که چالش بر سر برگزار شدن و نشدن انتخابات آنها بود، این موضوع را مطرح کرده‌ام.

وی با اشاره به اینکه شورایاری‌ها ظرفیت بالایی جهت اداره شهر دارند، گفت: مدیریت شهری به این ضرورت دست یافته که استفاده از همکاری شورایاری‌ها در اداره شهر بسیار حائز اهمیت است.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: سال گذشته محسن هاشمی با مسؤولان دستگاه قضائی درباره انتخابات شورایاری‌ها صحبت کرد و بیشترین هماهنگی با وزارت کشور در مورد این انتخابات انجام شد.

مسجدجامعی گفت: صراحتًا وزارت کشور اعلام کرد که شهرداری انتخابات را برگزار کند و نهایت همکاری‌ها در این زمینه صورت گرفت.

وی تصریح کرد: بدون همکاری شورایاری‌ها اداره شهر تنها با اقدامات ۲۱ عضو شورا امکانپذیر نیست و ما از این ظرفیت و سرمایه شورایاری‌ها حمایت می‌کنیم.

این عضو شورای شهر تهران گفت: نهاد شورایاری‌ها در جهت رفع مشکلاتش با مجلس و دولت رایزنی خواهد کرد و بر اساس اصل قانون اساسی شوراها از ارکان نظام محسوب می‌شوند.