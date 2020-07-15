مرتضی یکه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تساوی استقلال برابر تراکتورسازی گفت: درست برخلاف بازی رفت که بسیار پرگل، پربرخورد و تماشایی پسند بود، این دیدار نتوانست هوادارانی را که از طریق گیرنده‌هایشان این بازی را می‌دیدند، راضی کند. در بازی رفت دو تیم در شرایط بسیار خوبی بودند و استقلال توانست یک برد بسیار خوب را مقابل حریفش کسب کند اما در این دیدار عدم آمادگی دو تیم باعث شد تا اشتباهات آنها در زمین زیاد باشد.

پیشکسوت باشگاه استقلال در خصوص اتفاقاتی که پیرامون فرهاد مجیدی سرمربی آبی پوشان رخ داده است، گفت: فرهاد مجیدی باید تمرکزش را کاملاً بر روی قهرمانی در جام حذفی بگذارد، او به راحتی قهرمانی در لیگ برتر را از دست داد، البته در دو بازی گذشته هم نمایش خوبی نداشت اما در دیدار برابر تراکتورسازی اگر چه گلزنی نکرد اما بهتر از بازی‌های قبل ظاهر شد و تیمش هم گلی را دریافت نکرد.

این بازیکن سابق استقلال در ادامه افزود: مجیدی می‌داند کار سختی در جام حذفی هم خواهد داشت و باید با رقیب همیشگی اش یعنی سپاهان اصفهان روبرو شود. بنابراین باید تمرینات منظم تری را برگزار کند و چون خودش مهاجم بوده می‌تواند به طور اختصاصی با مهاجمان تیم تمرینات ویژه ای را برگزار کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روزهای سختی در انتظار استقلال است. آبی پوشان اگر می‌خواهند به قهرمانی در جام حذفی برسند باید تمرکز بیشتری داشته باشند و من آرزو می‌کنم بازیکنانی که دچار ویروس کرونا هم شده اند، بتوانند زودتر به تمرینات گروهی بازگشته تا استقلال را در دیدارهای آینده که حساس‌تر از گذشته هم خواهد بود، همراهی کنند.