به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در حاشیه جلسه کارگروه با اشاره به بحران کرونا در شرایط فعلی کشور، گفت: برابر دستور سرپرست وزارت صمت، کارگروه متشکل از مدیران ارشد وزارت صمت و بهداشت و نمایندگان اتاق اصناف، تعزیرات، شرکت‌های تولیدی و دستگاه‌های مرتبط بصورت جلسات هفتگی، ضمن بررسی آخرین وضعیت تولید ماسک در کشور، هماهنگی‌های لازم در خصوص افزایش تولید و مدیریت توزیع در شبکه درمان و بین مردم را به عمل می‌آورد.

این مقام مسئول افزود: با تدابیر اتخاذ شده بین حلقه تولید و توزیع بخش خصوصی با نظارت وزارت صمت و بهداشت، ماهانه حدود ۱۸۰ میلیون ماسک تولید و در اختیار شبکه‌های درمانی و توزیعی قرار می‌گیرد.

دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت (ستاد لجستیک کرونا) از تشدید نظارت‌ها بر فرایند تولید تا توزیع ماسک خبر داد و گفت: با هرگونه سواستفاده از بحران کرونا در تولید و توزیع ملزومات بهداشتی برخورد قاطع می‌شود و بازرسین سازمان حمایت، بهداشت، اصناف و تعزیرات با قاطعیت ضمن نظارت بر فرایند تولید، نظارت ویژه ای در چرخه توزیع نیز داشته باشند و متخلفین را به مرجع قضائی معرفی کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که با تقویت چرخه تولید ماسک، ضمن ایجاد اشتغال، پس از اشباع کشور، بتوانیم صادرات ماسک را مجدد فعال کنیم.