تست های تشخیص کرونا چقدر معتبر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، شروین شکوهی، درباره انواع آزمایش های تشخیص کرونا، توضیح داد: یکی از تست هایی که از ابتدای شیوع کرونا استفاده می شد، تست ملکولی « RT-PCR» است که با نمونه گیری از حلق، بینی و یا از طریق «برونوسکپی» انجام می شود و احتمال مثبت شدن تست در هریک از این روش ها با دیگری متفاوت است.

وی با اشاره به اهمیت میزان حساسیت و ویژگی در تست های کرونا توضیح داد: در حساسیت یک تست، نتیجه منفی و در ویژگی تست ها نتیجه مثبت اهمیت دارد.

شکوهی با بیان اینکه تست های یاد شده ویژگی بالایی دارند، گفت: اما میزان حساسیت این نوع تست ها با یکدیگر متفاوت است.

وی میزان حساسیت تست ملکولی « RT-PCR» که برای تشخیص کووید ۱۹ نمونه آن از حلق گرفته می شود را ۳۰ درصد، بینی را ۶۰ درصد و حساسیت تستی را که نتیجه آن از طریق نمونه برونوسکپی بررسی می شود، بیشتر از نمونه حلق و بینی عنوان کرد.

این متخصص درباره معنای حساسیت تست ها توضیح داد: برای مثال اگر گفته می شود میزان حساسیت یک تست ۳۰ درصد است و نتیجه آن تست منفی شده، به این معناست که ۳۰ درصد می توان گفت که یک بیمار مبتلا به کووید ۱۹ نیست و درباره ۷۰ درصد احتمال آن نمی توان صحبتی کرد.

شکوهی با بیان اینکه تست مولکولی « RT-PCR» در ابتدای شیوع بیماری به علت در دسترس نبودن، گران قیمتی و میزان پایین حساسیت چندان توسط پزشکان مورد استفاده قرار نگرفت، افزود: پزشکان به همین خاطر برای تشخیص کرونا از سی تی اسکن که حساسیت قابل قبولی دارد و با کم کردن اشعه، برای بیمار مشکل چندانی ایجاد نمی کند و قیمت مناسبی دارد استفاده بیشتری می کنند.

وی با بیان اینکه عکس برداری ساده از سینه حساسیت و ویژگی بالایی ندارد، گفت: تست دیگری که اخیرا رایج شده و به دنبال حذف آن هستیم، تست «سرولوژی» است که بسیاری از کسانی که برای تشخیص کرونای بیمار از این تست استفاده می کنند، توانایی معنا کردن آن را ندارند.

این متخصص با بیان اینکه این نوع تست، مثبت و منفی کاذب زیادی دارد و کاربرد قابل قبولی در تشخیص بیماری ندارد، گفت: کاربرد این تست آن است که از طریق آن تشخیص داده شود چه کسانی در گذشته به این ویروس آلوده شده اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: البته تست های دیگری نیز برای تشخیص کرونا وجود دارد که در کشور ما از آن ها استفاده نمی شود و رایج ترین تست ها همین انواعی که نام برده شد، اما هیچ یک از این تست ها نمی تواند ابتلا و یا عدم ابتلا به کرونا را قطعی ثابت کند.

شکوهی درباره افرادی که بدون داشتن علامت بیماری اقدام به انجام تست کرونا می کنند، توضیح داد: انجام چنین تست هایی در صورتی مطلوب است که بعد از مشخص شدن نتیجه تست، قدرت و اراده ای برای انجام اقدامات لازم وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: هرچقدر تست های بیشتری انجام شود مبتلایان بی علامت بیشتری شناسایی می شوند، اما شناسایی این افراد به تنهایی کافی نیست و این موضوع زمانی کارایی دارد که فرهنگ فرد مبتلا به سطحی رسیده باشد که اگر فهمید مبتلاست قرنطینه را رعایت کند و یا اینکه ارگان های مربوطه این قدرت را داشته باشند که فرد مبتلا را ملزم به رعایت قرنطینه کنند.

آیا علائم ابتلا به کووید ۱۹ تغییر کرده است

این متخصص با بیان اینکه علائم ابتلا به کووید ۱۹ از ابتدای شیوع تا کنون تغییر چندانی نکرده است، توضیح داد: زمانی که تعداد مبتلایان افزایش یابد، تظاهرات نادر بیماری نیز دیده می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد مبتلایان به این بیماری در دنیا به میلیون ها نفر رسیده است، مشاهده علائم گوناگون و متنوع این بیماری را ناشی از افزایش شمار مبتلایان دانست.

این متخصص با بیان اینکه در حال حاضر علائم گوارشی از نشانه های ابتلا به کرونا به شمار می آید، گفت: در اوایل شیوع اپیدمی عارضه های گوارشی را به عنوان علائم کرونا تلقی نمی کردیم، اما رفته رفته دیده شد که مشکلات گوارشی نیز می تواند از علائم کرونا باشد.

شکوهی افزود: این بدان معناست که اگر چهار ماه پیش کسی بدون تنگی نفس و تب با علائمی مانند اسهال و حساسیت پوستی به مراکز درمانی مراجعه می کرد، از وی تست کرونا گرفته نمی شد، اما در حال حاضر با توجه به سطح انتقال بیماری در کشور اگر کسی با همین شرایط به پزشک مراجعه کند، از وی تست کرونا گرفته می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه علائم بیماری کرونا تغییر نکرده است، تاکید کرد: علت اینکه برخی تصور می کنند علائم بیماری تغییر کرده است، این است که در اوایل اطلاعات درباره علائم بالینی بیماری کافی نبود که البته هنوز هم کافی نیست و ممکن است سه ماه آینده نسبت به اکنون اطلاعات خیلی بیشتری از بیماری کرونا داشته باشیم.

وی همچنین درباره علت دیگر این تصور که علائم بیماری کرونا تغییر کرده است، توضیح داد: زمانی که تعداد بیماران مبتلا افزایش می یابد، عوارض و علائم نادر بیماری نیز به تعداد زیادی مشاهده می شود.