رکورد عبور شاخص بورس از ۱.۸ میلیون/ اثرگذاری ۵ هزار واحدی دو نماد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران در میانه معاملات امروز (یکشنبه ۲۲ تیرماه) با رشد ۶۳ هزار و ۷۲۷ واحدی از مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد عبور کرد و به یک میلیون و ۸۰۵ هزار و ۱۸۱ واحد رسید که رشد ۳.۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.

شاخص هم‌وزن نیز ۱۵ هزار واحد رشد کرد و به ۴۸۶ هزار و ۳۲۵ واحد رسید. تعداد معاملات نیز بیش از یک میلیون فقره به ثبت رسیده است.

سه شاخص «فولاد»، «فارس» و «فملی» با اثرگذاری به ترتیب ۵۶۰۰، ۵۲۰۰ و ۴۴۰۰ واحدی در رشد شاخص کل، از مؤثرترین نمادهای رشد ارزش بازار در معاملات امروز بوده است.

همچنین در حالی که روز گذشته بیشتر نمادها با رشد منفی مواجه بودند، امروز همه گروه‌ها سبزپوش بوده و با رشد مثبت مواجه شده‌اند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز با دامنه نوسان ۱۰ درصدی در ۱۰ نماد بالای ۷ درصد رشد ارزش سهام را به ثبت رساندند.

گروه شرکت‌های بیمه‌ای نیز در همه نمادها با رشد بیش از ۴ درصد مواجه شد و در چند نماد به سقف ۵ درصد رسید.

این رشد قیمت سهام در گروه‌های بانکی، لیزینگ، حمل‌ونقل، پتروشیمی و شرکت‌های پالایشی تکرار شد اما در گروه سیمان اگرچه رشد مثبت بود اما در بیشتر نمادها کمتر از ۳ درصد رشد قیمت سهام رخ داده است.

بیشترین تقاضا در نماد «شستا» با حدود ۷۰۰ میلیون تقاضای خرید، «شپنا» ۳۳۰ میلیون تقاضای خرید و «فولاد» با ۲۲۷ میلیون تقاضای خرید اتفاق افتاد.

همچنین قیمت هر سهم شستا ۳,۲۲۷ تومان تعیین شد که نسبت به روز گذشته با رشد ۵ درصدی به ثبت رسیده است. صد درصد متقاضیان خرید شستا در روز جاری، خریداران حقیقی بوده‌اند.