ضرورت مشارکت دادگستری برای تسریع در آزادسازی محور سردار سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، شهردار کرمان در نشست با رئیس‌کل دادگستری استان که در خصوص پروژه آزادسازی و تملک مسیر بزرگراه سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی که در دفتر رئیس‌کل دادگستری تشکیل شد، گفت: یک جلسه مشترک با دادگستری، نیروی انتظامی و کانون کارشناسان، جهت هماهنگی‌های لازم در خصوص آزادسازی و تملک محور سردار شهید قاسم سلیمانی تشکیل خواهد شد.

سیدمهران عالم‌زاده افزود: این جلسه برای هماهنگی جهت سرعت‌بخشیدن به تملک و آزادسازی مسیر بزرگراه سردار شهید سلیمانی تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: پس از شهادت سردار سلیمانی، شورای اسلامی شهر کرمان جلساتی برای نام‌گذاری یک محور به نام ایشان داشت و در نهایت اعضای این شورا به این نتیجه رسیدند که محور ۱۶ کیلومتری «شرقی- غربی» به نام سردار شهید قاسم سلیمانی نام‌گذاری شود و بر همین اساس آزادسازی و تملک این محور توسط شهرداری آغاز شد.

شهردار کرمان افزود: بخشی از فاز یک در ادامه میدان کوثر آزاد شده و بخش‌هایی نیز تملک شده است، اما برخی زمین‌ها معارض دارد که باید تعیین‌تکلیف شود.

عالم‌زاده یادآور شد: بخشی از منابع مالی مورد نیاز با مجوز شورا برای تملک و آزادسازی اختصاص داده شده و از حوزه املاک هم مقداری زمین در اختیار مدیر پروژه قرار گرفته تا روند اداری و حقوقی را پیگیری کند.

تشکیل یک تیم توسط دادگستری برای همکاری در تملک اراضی محور سردار سلیمانی

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست گفت: در مورد بخشی از زمین‌ها که شهرداری مسأله را از طریق تراضی (رضایت طرفین) با مالک حل کند، مشکلی وجود ندارد، اما اگر تراضی حاصل نشد و قرار بر مداخله سیستم قضائی باشد، باید ابتدا هیئت کارشناسی تشکیل شود یا از طریق دادگاه و دادستانی پیگیری شود که در نهایت سند به نام شهرداری زده شود.

یدالله موحد افزود: یک تیم در سیستم قضائی در این زمینه و برای کمک به شهرداری تشکیل خواهد شد.

شهردار کرمان در ادامه بیان کرد: کارشناسانِ معرفی‌شده باید ثابت باشند تا مشکلی برای تعیین قیمت پیش نیاید.

موحد نیز یادآور شد: سازمان بازرسی باید از ابتدا نظارت داشته باشد که اجحافی صورت نگیرد.

۵۸ هزار مترمربع باید تملک شود

در ادامه این نشست مدیر پروژه تملک و آزادسازی محور سردار شهید قاسم سلیمانی گفت: نگرانی ما از جهت حساسیت پروژه و روبه‌رشد بودن منطقه است.

سیدعماد حسینی تأکید کرد: کارشناسانی که دادگستری به‌عنوان مرضی‌الطرفین معرفی می‌کند، مشخص و ثابت باشند تا قیمت از دست‌مان خارج نشود. حدود ۵۸ هزار مترمربع قطعه ملک باید تملک شود.

حسینی بیان کرد: مشکل دیگر این است که بیشتر اسناد مربوط به دهیاری محمدآباد و حسن‌آباد بوده و عادی هستند و سند ثبتی ندارند که بتوان اسناد را از طریق دادگستری به نام شهرداری زد.

وی افزود: چهار قطعه معارض دارند و مجبوریم از طریق دادگستری حکم تخریب پلاک بگیریم.

ضرورت نظارت و مشارکت نیروی انتظامی در روند تملک اراضی

در ادامه، فاطمه دیندار، مدیر دایره حقوقی شهرداری کرمان با اشاره به مسائلی که در روند تملک و آزادسازی کمربند شرقی رخ داده بود، تأکید کرد: برای جلوگیری از تکرار مسائل کمربند شرقی اعم از معارض، نیازمند همکاری و مشارکت نیروی انتظامی با شهرداری هستیم.

رئیس‌کل دادگستری در این خصوص گفت: نیروی انتظامی باید نظارت کند که ساخت‌وساز غیرمجاز اصلاً انجام نشود.

شهردار نیز پیشنهاد داد هفته آینده جلسه دیگری با مشارکت دادگستری، شهرداری، نیروی انتظامی و کانون کارشناسان دادگستری برای هماهنگی در این خصوص تشکیل شود که رئیس‌کل دادگستری نیز موافقت خود را اعلام کرد.

موحد اظهار کرد: این پروژه سخت‌تر از پروژه گودال خشت‌مال‌ها نیست که در رابطه با آن برای ۲۰۰ پلاک، سند تجمیعی صادر شد.

وی تأکید کرد: در روند آزادسازی و تملک محور بزرگراه شهید سلیمانی، طبق قانون و ضوابط عمل شود تا حقی از مردم ضایع نشود.

رئیس‌کل دادگستری کرمان افزود: این پروژه برای شهر کرمان بسیار مهم است و اگر به سرعت به نتیجه برسد، حجم ترافیک شهر را کاهش خواهد داد.

در پایان این نشست شهردار کرمان اظهار کرد: اگر این بزرگراه اجرا نشود، ساخت پل شهدای خلبان توجیه و فایده‌ای ندارد.