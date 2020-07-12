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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۰

پدر ۳ شهید دفاع مقدس به فرزندانش پیوست

پدر ۳ شهید دفاع مقدس به فرزندانش پیوست

اهواز- پدر سه شهید دوران دفاع مقدس در شهرستان مسجدسلیمان دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت «شکرخدا بردبار» مسئول سازمان تبلیغات اسلامی مسجدسلیمان در پیامی خطاب به خانواده شهیدان بردبار عنوان کرد: «خبر عروج پدر مؤمن و بزرگوار شهیدان معزز، مهراب، زال و کاووس بردبار که خود نمونه‌ای عینی از صبر و بردباری در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند باعث تألم و تأسف فراوان گردید».

در پیام علی قند علی آمده است: «این جانب به نمایندگی از تشکل‌های دینی و جبهه منسجم فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان هزار شهید مسجدسلیمان این ضایعه غم‌انگیز را به برادران خود حجج اسلام آقایان حاج شیخ مصطفی و حاج محمدمهدی و خاندان معزز و مکرم بردبار تسلیت و تعزیت عرض می نمایم».

در این پیام عنوان شده است: «مرحوم حاج شکر خدا بردبار نمونه عینی و مجسم مردانی است که در مسیر خدمت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام، صبر و استقامت ورزیده و مصداق مؤمنی است که خداوند متعال در خصوصشان وعده فرمود: إِنیّ‏ِ جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِمَا صَبرَوُاْ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائزُون‏؛ البته که من جزا می‌دهم ایشان را امروز به پاداش صبری که کردند، و ایشان رستگارند».

کد مطلب 4971929

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