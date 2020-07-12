پدر ۳ شهید دفاع مقدس به فرزندانش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت «شکرخدا بردبار» مسئول سازمان تبلیغات اسلامی مسجدسلیمان در پیامی خطاب به خانواده شهیدان بردبار عنوان کرد: «خبر عروج پدر مؤمن و بزرگوار شهیدان معزز، مهراب، زال و کاووس بردبار که خود نمونه‌ای عینی از صبر و بردباری در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند باعث تألم و تأسف فراوان گردید».

در پیام علی قند علی آمده است: «این جانب به نمایندگی از تشکل‌های دینی و جبهه منسجم فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان هزار شهید مسجدسلیمان این ضایعه غم‌انگیز را به برادران خود حجج اسلام آقایان حاج شیخ مصطفی و حاج محمدمهدی و خاندان معزز و مکرم بردبار تسلیت و تعزیت عرض می نمایم».

در این پیام عنوان شده است: «مرحوم حاج شکر خدا بردبار نمونه عینی و مجسم مردانی است که در مسیر خدمت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام، صبر و استقامت ورزیده و مصداق مؤمنی است که خداوند متعال در خصوصشان وعده فرمود: إِنیّ‏ِ جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِمَا صَبرَوُاْ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائزُون‏؛ البته که من جزا می‌دهم ایشان را امروز به پاداش صبری که کردند، و ایشان رستگارند».