  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۳

رمضان شریف:

سپاه از هیچ رسانه‌ و خبرنگاری شکایت نکرده است

سپاه از هیچ رسانه‌ و خبرنگاری شکایت نکرده است

سخنگوی سپاه در واکنش به برخی اخبار در فضای مجازی پیرامون تشکیل پرونده قضایی برای چند مدیر و خبرنگار یک رسانه، گفت: شکایتی از رسانه‌ای نداشته‌ایم و اخبار کذب منتشره مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار اخباری مشکوک و جهت‌دار در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر شکایت سپاه و وزارت اطلاعات از ایرنا و تشکیل پرونده قضایی برای چند مدیر و خبرنگار این خبرگزاری به خاطر انتشار مصاحبه با یکی از مسئولین ارتش جمهوری اسلامی ایران، که با اهداف خاص دستاویز رسانه‌های معاند نیز قرار گرفته است، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رد این ادعا اظهار داشت: سپاه در این خصوص شکایتی از ایرنا نداشته است و اخبار منتشر شده در این خصوص کذب بوده و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

شریف تأکید کرد: این‌گونه خبرسازی‌ها تأثیری در وحدت و اخوت تزلزل‌ناپذیر سپاه و ارتش در صیانت از امنیت و منافع ملی کشور و نیز تعامل این نهاد انقلابی و مقتدر با اصحاب رسانه نخواهد داشت.

کد مطلب 4971931
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها