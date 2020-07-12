سپاه از هیچ رسانه‌ و خبرنگاری شکایت نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار اخباری مشکوک و جهت‌دار در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر شکایت سپاه و وزارت اطلاعات از ایرنا و تشکیل پرونده قضایی برای چند مدیر و خبرنگار این خبرگزاری به خاطر انتشار مصاحبه با یکی از مسئولین ارتش جمهوری اسلامی ایران، که با اهداف خاص دستاویز رسانه‌های معاند نیز قرار گرفته است، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رد این ادعا اظهار داشت: سپاه در این خصوص شکایتی از ایرنا نداشته است و اخبار منتشر شده در این خصوص کذب بوده و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

شریف تأکید کرد: این‌گونه خبرسازی‌ها تأثیری در وحدت و اخوت تزلزل‌ناپذیر سپاه و ارتش در صیانت از امنیت و منافع ملی کشور و نیز تعامل این نهاد انقلابی و مقتدر با اصحاب رسانه نخواهد داشت.