  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۲۴

آروین پیشنهاد داد؛

تفکیک بهای خدمات داده به پژوهشگران و شهروندان

تفکیک بهای خدمات داده به پژوهشگران و شهروندان

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد داد بهای خدمات داده به پژوهشگران و شهروندان از بهای استعلامات قضایی تفکیک شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهاره آروین در دویست و بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی لایحه «تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلام مراجع قضائی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر تهران» پیشنهاد الحاق یک تبصره را به ماده واحده این لایحه مطرح کرد و گفت: این تبصره ناظر به این است که اگر برخی استارتاپ‌ها یا شهروندان برای تخمین حجم عبور و مرور داده‌ها را درخواست کردند، از شمول این مصوبه مستثنی شود.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران افزود: با توجه به اینکه براساس این مصوبه داده‌های ترافیکی هزینه‌زا می‌شود، لازم است تا آن بخش‌هایی از داده که ناشناس است و مشمول استعلامات قضائی نیست و به تعبیر دیگر کلان‌داده محسوب می‌شود، استثنا شود تا اگر لازم بود اطلاعات را به صورت داده باز در اختیار شهروندان قرار دهیم این مصوبه مسأله‌ساز نشود.

وی در ادامه گفت: البته مبرهن است که مصوبه «تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضائی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر تهران» تنها ناظر به استعلامات قضائی و انتظامی است اما این تبصره الحاقی تأکیدی بر این مفهوم به حساب می‌آید.

آروین تاکید کرد: در صورتیکه که قرار باشد داده‌ها برای عرضه به شهروندان قیمت‌گذاری شود، با این تبصره می‌توان رویکرد شورا را نشان داد که قیمت آنها با قیمت این مصوبه متفاوت است و مانند دیگر داده‌هایی است که هم‌اکنون شهرداری در قالب داده‌باز ارائه می‌کند.

به گفته وی، متن این تبصره پیشنهادی به شرح زیر بود: پاسخ به کلیه درخواست‌های واصله از پژوهشگران، شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه ترافیک و حمل و نقل و سایر اشخاص حقوقی که جهت تخمین جریان عبور و مرور در خیابان‌ها، سرعت خودروها، و به صورت درخواست داده‌های ناشناس ترافیکی انجام شود، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.

گفتنی است این پیشنهاد رأی نیاورد.

کد مطلب 4971937
سمیرا خباز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها