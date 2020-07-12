تفکیک بهای خدمات داده به پژوهشگران و شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، بهاره آروین در دویست و بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی لایحه «تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلام مراجع قضائی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر تهران» پیشنهاد الحاق یک تبصره را به ماده واحده این لایحه مطرح کرد و گفت: این تبصره ناظر به این است که اگر برخی استارتاپ‌ها یا شهروندان برای تخمین حجم عبور و مرور داده‌ها را درخواست کردند، از شمول این مصوبه مستثنی شود.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران افزود: با توجه به اینکه براساس این مصوبه داده‌های ترافیکی هزینه‌زا می‌شود، لازم است تا آن بخش‌هایی از داده که ناشناس است و مشمول استعلامات قضائی نیست و به تعبیر دیگر کلان‌داده محسوب می‌شود، استثنا شود تا اگر لازم بود اطلاعات را به صورت داده باز در اختیار شهروندان قرار دهیم این مصوبه مسأله‌ساز نشود.

وی در ادامه گفت: البته مبرهن است که مصوبه «تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضائی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر تهران» تنها ناظر به استعلامات قضائی و انتظامی است اما این تبصره الحاقی تأکیدی بر این مفهوم به حساب می‌آید.

آروین تاکید کرد: در صورتیکه که قرار باشد داده‌ها برای عرضه به شهروندان قیمت‌گذاری شود، با این تبصره می‌توان رویکرد شورا را نشان داد که قیمت آنها با قیمت این مصوبه متفاوت است و مانند دیگر داده‌هایی است که هم‌اکنون شهرداری در قالب داده‌باز ارائه می‌کند.

به گفته وی، متن این تبصره پیشنهادی به شرح زیر بود: پاسخ به کلیه درخواست‌های واصله از پژوهشگران، شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه ترافیک و حمل و نقل و سایر اشخاص حقوقی که جهت تخمین جریان عبور و مرور در خیابان‌ها، سرعت خودروها، و به صورت درخواست داده‌های ناشناس ترافیکی انجام شود، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.

گفتنی است این پیشنهاد رأی نیاورد.