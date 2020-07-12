به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی پس از استماع سخنان خزانه دار شورای شهر گفت: چند سال در سند بودجه تصویب می‌شود که ۲۰ درصد بودجه باید از طریق غیر نقدی و ۸۰ درصد نقد به دست آید.

وی افزود: غالب پروژه‌های پایتخت از طریق منابع غیر نقدی و تهاتر پیش می‌رود و عدم تحرک مناسب و سریع در این حوزه پیشبرد پروژه‌ها را با وقفه روبرو می‌کند.

فراهانی تصریح کرد: پروژه‌های شهرداری با سرعت لاک پشتی پیش می‌رود و آمار گویاست که از مجموع ۳۸۰۰ میلیارد تومانی که برای پروژه‌ها باید هزینه می‌شده مجموعاً در سه ماه جاری ۶۱۳ میلیارد تومان هزینه شده است.

عضو شورای شهر تهران گفت: این بدین معناست که تنها ۱۶ درصد از برش مصوب بودجه سه ماهه هزینه شده است.

وی اظهار کرد: در روند پروژه‌ها ۹۹.۹ درصد از بودجه نقد و یک دهم درصد بودجه غیر نقد هزینه شده است.

فراهانی ادامه داد: یعنی با این روند پروژه‌های شهری پیش نمی‌رود لذا ضروری است از بخش غیر نقد گزارش خاص داده شود و دلیل عدم سرعت چابکی و عملکرد نامناسب بخش غیر نقد مشخص شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تاکید کرد: چرا در بحث هزینه کرد بخش غیر نقد کندی مشاهده می‌شود و پروژه‌های شهری بابت این مسئله پیشرفت ندارد؟

وی افزود: باید از محل مولد سازی دارایی‌ها و تحرک سرمایه گذاری پروژه‌های کوچک مقیاس و بزرگ تسریع شود و لذا ضروری است یک جلسه در شورا به بحث غیر نقد و چالش‌های آن اختصاص داده شود.