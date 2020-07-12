به گزارش خبرنگار مهر، یونس صالحی صبح یکشنبه در نشست بررسی طرح‌های پژوهشی طرح تاپ اظهار داشت: در استان بوشهر ۱۷ مورد متقاضی نیاز پژوهشی و فناورانه، در سامانه الکترونیکی تاپ ثبت نام کردند.

رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اضافه کرد: این تقاضاها از ابتدای سال جاری تاکنون در راستای اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار ارائه شده است.

وی با اشاره با اهمیت طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار افزود: از مجموع ۱۷ مورد ثبت نامی، تعداد ۹ واحد صنعتی و تعداد ۸ واحد از صنایع معدنی هستند که پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری تعداد بیشتری در این طرح ثبت نام کنند.

صالحی عنوان کرد: طرح توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) به عنوان یک فرصت برای بنگاه‌های اقتصادی و همچنین مراکز دانشگاهی جهت انجام پژوهش‌های کاربردی در راستای جهش تولید و شکوفایی اقتصادی خواهد بود.

وی گفت: تقویت ارتباط و تعامل بین صنعت و دانشگاه، گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی، تعمیق ساخت داخل از جمله اهداف این طرح است.

رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر خاطرنشان کرد: طرح ملی تاپ می‌تواند به توسعه صادرات، اشتغال پایدار و استاندارد کردن محصولات کمک کند.

وی بیان کرد: طرح ملی تاپ (توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار) از چهار بخش شامل دانشجوی تاپ، بنگاه اقتصادی، اساتید تاپ و سرباز تاپ تشکیل شده است.