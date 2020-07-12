پرداخت مستمری به بیش از ۳۲۰۰ نفر در رودسر/ ۱۴۰۰ پرونده در نوبت

به گزارش خبرنگار مهر، مهری طاهری صبح یکشنبه در مراسم نمادین بهره برداری و واگذاری واحدهای مسکن مددجویی، اظهار کرد: امروز در سراسر استان گیلان ۸۶ واحد مسکونی که توسط اداره کل بهزیستی ساخته شده به مددجویان تحویل داده می‌شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۳ واحد مسکونی مربوط به شهرستان رودسر است، افزود: این واحدهای به خانواده‌های دارای دو معلول واگذار می‌شود.

رئیس بهزیستی رودسر با اشاره به اینکه سه هزار و ۲۱۰ نفر مستمری بگیر تحت پوشش بهزیستی شهرستان رودسر هستند، گفت: در حال حاضر هزار و ۴۰۰ پرونده نیز در نوبت قرار دارند که از این تعداد ۲۹۰ پرونده مربوط به حوزه اجتماعی و هزار و ۱۰۰ پرونده نیز در حوزه توانبخشی است.

طاهری با بیان اینکه هزار و ۶۷ پرونده در حوزه اجتماعی در زمینه تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های دارای معلول است، تصریح کرد: هم اکنون سه واحد مسکونی در شهرستان رودسر در حال ساخت بوده که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار نیست.

وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تأمین ودیعه مسکن خانوارهای تحت پوشش، بیان کرد: نیازمند حمایت بیشتر خیران و مسئولان شهرستان هستیم.