۴۵۰ نفر از کارمندان در ایلام به کرونا مبتلا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام صبح امروز یکشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ضمن تذکر در خصوص عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ادارات و جلسات، افزود: تاکنون بیش از ۴۵۰ نفر از کارمندان در استان مبتلا به کرونا شده‌اند و این یک هشدار جدی است و ضرورت دارد مدیران به طور جد دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی را در حوزه کاری خود رعایت کنند.

وی با تاکید بر این مهم که در اجرایی کردن مصوبات ستاد کرونا مسئولان باید پیشگام باشند، اظهار کرد: در حالی که ما مصوب کرده‌ایم تمامی نشست‌ها و جلسات با تراکم جمعیتی بالا که خطر شیوع کرونا را تشدید می‌کند ممنوع شود، نمی‌شود خود ما با تشکیل چنین جلساتی ناقض مصوبات خود باشیم بنابراین، اینجا تاکید می‌کنم جلسات صرفاً در صورت ضرورت آن هم با حداقل اعضا برگزار شود.

استاندار ایلام با تاکید بر برگزاری جلسات به صورت مجازی، تصریح کرد: سعی شود من بعد جلسات بیشتر از طریق فضای مجازی و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود و اگر حضور فیزیکی افراد در نشست‌ها ضروری است باید با رعایت کامل اصول بهداشتی و درمانی و با حداقل افراد انجام شود.

وی با اشاره به این مهم که جان افراد مهم‌تر و ارجح تر از هر کاری است، افزود: ما هنوز در وضعیت هشدار و قرمز هستیم و از مردم و مسئولان درخواست دارم موضوع کرونا را جدی بگیرند و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جهت خروج از شرایط کنونی تلاش کنند.

سلیمانی دشتکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به سال جهش تولید اشاره کرد و گفت: در این سال تمام تلاش و دغدغه ما این است با فعال سازی واحدهای تولیدی در کار تولید رونق و جهش ایجاد کنیم و از همه دستگاه‌های درگیر در کار تقاضا دارم در این مسیر با جدیت بیشتر گام بردارند.

وی ادامه داد: بایست ضمن اینکه مواظب بود کارگاهی تعطیل نشود در راستای احیای واحدهای تولیدی نیمه فعال و تعطیل اقدام کرد و در این زمینه نیازمند ایجاد تسهیلات بیشتر و افق دید بلند تر مدیران مربوطه هستیم.

وی افزود: به ویژه اگر صاحب واحد تولیدی و یا کارگاهی پای کار باشد و بازگشت و احیای آن واحد اثرات مثبتی برای توسعه و اشتغال به حال جامعه داشته باشد در اینجا ضرورت احیا دوچندان می‌شود و بایست در این راستا اقدام کرد.