۹۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در کرمان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمود پارسا گفت: با توجه به قرار گرفتن در فصل تابستان و افزایش حضور بیشتر مردم در پارک‌ها و تفرجگاه‌ها و مراکز تفریحی، متأسفانه عده‌ای از عناصر نابهنجار و مخل آسایش عمومی و بعضاً اراذل و اوباش، اقدام به تحرکات خشونت آمیز و نزاع و قدرت نمایی در انظار عموم کرده و سبب برهم خوردن آرامش و آسایش مردم در تفرجگاه‌ها و بوستانها شده و با ایجاد جو رعب و وحشت در بین افراد جامعه می‌شوند.

وی افزود: طرح ارتقا امنیت اجتماعی در پارک‌ها و تفرجگاه‌ها با به کارگیری حداکثری از نیروهای عملیاتی به اجرا گذاشته شد و مأموران پس از شناسایی مناطق هدف و کسب اخبار و اطلاعات و پیش بینی‌های لازم در قالب گروه‌های عملیاتی با همکاری دیگر نیروها در ساعت مقرر به صورت همزمان به مناطق از پیش تعیین شده وارد و اقدام به اجرای طرح‌های مختلف امنیت اجتماعی کرده که بی شک مهم‌ترین رهاورد آن، فراهم شدن امنیت و آرامش برای خانواده‌ها در پارک‌ها و تفرجگاه‌ها خواهد بود.

سرهنگ پارسا بیان داشت: در اجرای این طرح مأموران موفق شدند ۱۸ دستگاه موتورسیکلت و ۷۶ دستگاه خودرو متخلف را توقیف و ۹ نفر از کسانی که در تفرجگاه‌ها برای شهروندان ایجاد مزاحمت می‌کردند دستگیر کنند.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان تصریح کرد: در این طرح هم چنین ۴۹ دستگاه خودرو که با ایجاد آلودگی صوتی برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کردند نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه اماکن تفریحی و عمومی جای عرض اندام مجرمان و هنجارشکنان نیست، گفت: با هرگونه اقدامی که امنیت اجتماعی را مختل کند مقتدرانه برخورد خواهد شد و امید است مردم نیز پلیس را در اجرای موفقیت آمیز مأموریت‌های محوله و همچنین برقراری امنیت پایدار یاری کنند.