موانع جذب محققان خارجی در دانشگاه ها رفع شد

حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور پروانه کار موقت ویژه محققان خارجی در داخل کشورمان خبر داد و گفت: مهمترین و بهترین نیروی کاری که دنیا در حال رقابت برای جذب آن است، نیروهای فکری و مغزی هستند، نیروهایی که بتوانند در سطح دانشگاه تحقیق و نوآوری کرده و بتوانند کشور را پیش ببرند.

وی ادامه داد: کشورهایی متعددی در سطح دنیا هستند که بعد از جنگ جهانی دوم به دنبال جذب نیروهای متفکر کشورهای دیگر هستند، این کشورها به نیروهای متفکر کشورهای دیگر امکانات داده و از توانمندی فکری آنها استفاده می‌کنند و در واقع آنان کارکنان فکری هستند که می‌توانند به دلیل فکر و اندیشه‌ای که دارند یک جامعه را به حرکت وادارند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل افزود: ما نیز در کشورمان برای جذب افراد برجسته علمی دنیا دچار یک سری مشکلاتی بوده و ضعف‌هایی داشتیم، امکان ارائه مجوز کار به آنها در حد محدودی بوده و پیچیدگی زیادی داشت.

وی ادامه داد: با انعقاد تفاهم نامه‌ای که بین وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت از این پس دانشگاه‌ها می‌توانند برای جذب افراد خارجی در داخل کشور پول بپردازند و برای آنها درخواست ویزای طولانی مدت داشته باشند و شرایط زندگی در ایران را برای آنها فراهم کنند.

سالار آملی خاطرنشان کرد: کشورهای مسلمان و همسایه بسیار مایل هستند که شرایط حضورشان در ایران فراهم شود و به صورت فرصت مطالعاتی، استاد راهنمای وابسته و پسا دکتری در کشور ما کار کنند.

وی ادامه داد: قبلاً برای پرداخت حقوق و ویزای دراز مدت محققان خارجی با مشکلاتی روبرو بودیم که با توافقی که در سطح وزرای علوم و تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت این مشکل حل شد و تفاهم نامه‌ای در این زمینه به امضای قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و معاون توسعه و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

به گزارش مهر، تفاهم نامه صدور پروانه کار موقت برای محققین خارجی فرصت مطالعاتی و پسا دکتری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در ۷ ماده به امضا رسید.

هدف از اجرای این تفاهم نامه، فراهم کردن تسهیلات لازم برای حضور و بهره مندی از ظرفیت نخبگان خارجی به ویژه کشورهای اسلامی برای ارتقای سطح کیفی آموزش عالی کشور عنوان شده است.

بر اساس این تفاهم نامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درخواست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، پروانه کار موقت سه ماهه را برای اتباع بیگانه به صورت فوری صادر می‌کند و اعتبار آن برای مدت دو سال قابل تمدید است.

به موجب ماده ۵ تفاهم نامه، مؤسسه متقاضی صدور پروانه کار برای محققان خارجی باید درخواست خود را به مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم ارسال کند تا مراحل لازم برای صدور پروانه انجام شود.