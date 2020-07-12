حال حسین نوری از هفته گذشته بهتر است/ احتمال ترخیص از بیمارستان

حمید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت حسین نوری ملی پوش تیم کشتی فرنگی ایران که چند روزی است به دلیل ابتلاء به کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری شده است، گفت: وی روز سیزدهم تیرماه در بیمارستان آتیه بستری شد و ادامه درمان وی از روز چهاردهم ماه جاری در بیمارستان مسیح دانشوری دنبال شده است.

وی افزود: حسین نوری روز بیست و یکم تیرماه حدود ساعت دو بعد از ظهر از قسمت مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری به بخش منتقل شده است و خوشبختانه شرایط بهتری نسبت به هفته گذشته دارد.

رئیس هیئت کشتی استان البرز گفت: اگر روند درمان و بهبودی حسین نوری به همین منوال ادامه یابد تا روز دوشنبه یا نهایت سه شنبه هفته جاری از بیمارستان مسیح دانشوری ترخیص خواهد شد.

به گفته وی در حال حاضر خوشبختانه دیگر کشتی گیران البرزی درگیر بیماری کرونا نیستند و شرایطی که برای حسین نوری پیش آمد تلنگری بود که دیگر کشتی گیران کشور بحث مراقبت از خود و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حین تمرین را جدی تر رعایت کنند.

رئیس هیئت کشتی استان البرز در خصوص اینکه حسین نوری از چه زمانی می‌تواند تمرین خود را آغاز کند، گفت: در حال حاضر بحث سلامت وی برای ما اهمیت بالایی دارد، اما طبق صحبت‌های مطرح شده بعد از ترخیص از بیمارستان باید ادامه دوره ۲۱ روزه درمان بیماری کرونا را در منزل طی کند.