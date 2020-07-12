طرح سنجش سلامت نوآموزان در ۴۰ پایگاه استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله نوروزی صبح یکشنبه در آئین آغاز به فعالیت پایگاه‌های سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان استان در پایگاه سنجش کوشا شهر بوشهر اظهار داشت: امسال حدود ۱۹ هزار نوآموز برنامه سنجش را خواهند گذراند.

وی با بیان اینکه همه شهرستان‌ها و مناطق استان تحت پوشش پایگاه‌های سنجش قرار گرفته اند گفت: تعداد ۴۰ پایگاه به صورت ثابت و سیار در استان فعال هستند که با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و مقررات فاصله گزاری اجتماعی کار سنجش نوآموزان استان را با حساسیت کامل انجام خواهند داد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر به زمان اجرای سنجش اشاره کرد و ادامه داد: برنامه سنجش سال جاری به صورت رسمی از امروز برای تمام نوآموزانی که در سال تحصیلی پیش رو وارد پایه اول دبستان می‌شوند و همچنین جامانده‌های سنجش سال تحصیلی گذشته شروع شده است.

شناسایی و تشخیص بهنگام مشکلات

نوروزی با بیان اینکه شهرهای بوشهر، برازجان، گناوه، کنگان، عسلویه و جم به دلیل تعداد بالای نوآموزان فعالیت پایگاه‌های خود را دو نوبته انجام خواهند داد یادآور شد: ساعت کار پایگاه‌های سنجش سراسر استان در نوبت صبح از ساعت ٨ الی ١٣ و در نوبت بعد از ظهر از ساعت ۱۵ تا ۲۰ خواهد بود.

وی با اشاره به سابقه چندین ساله اجرای سنجش در کشور افزود: برنامه سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان امسال نیز همچون سال‌های گذشته در کشور اجرا می‌شود و مراحل چندگانه سنجش بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی و مراقبت‌های بهداشتی و سلامت نوآموزان در پایگاه‌های سنجش مورد بررسی و رصد قرار می‌گیرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر افزود: در صورت احساس مشکل در هر کدام از ارزیابی‌های اولیه، نوآموز جهت بررسی دقیق‌تر به مرحله ارزیابی تخصصی ارجاع داده می‌شود.

نوروزی اضافه کرد: شناسایی و تشخیص بهنگام مشکلات، اقدام و مداخله اصلاحی به موقع و در نهایت جای‌دهی مناسب نوآموز در مدرسه از اهداف اصلی اجرای برنامه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان است.

تمهیدات بهداشتی

وی در ادامه به برخی تمهیدات بهداشتی در نظر گرفته شده در پایگاه‌های سنجش سراسر استان به منظور اجرای ایمن سنجش نوآموزان اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش یک ساعته فعالیت روزانه پایگاه‌ها از چهار ساعت در سال‌های قبل به پنج ساعت در روز از جمله این اقدامات است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر افزود: کاهش ۵۰ درصدی حضور روزانه نوآموزان در پایگاه نسبت به سال‌های قبل از ۴۰ نفر به ۲۰ نفر در روز، افزایش زمان تخصیصی جهت سنجش هر نوآموز از ۱۵ دقیقه در سال‌های قبل به ۳۰ دقیقه از دیگر اقدامات است.

وی گفت: ضدعفونی و گندزدایی روزانه فضای پایگاه، ضدعفونی وسایل و ابزارهای مورد استفاده بلافاصله بعد از استفاده توسط آزماینده برای مراجع بعدی، تهیه ابزارهای تخصصی آمادگی تحصیلی به میزان دو برابر برای هر آزماینده، تأمین وسایل و اقلام بهداشتی از قبیل ماسک، دستکش، محافظ صورت، ژل ضدعفونی کننده، الکل و … به اندازه کافی برای پایگاه‌های سنجش، و فعال کردن نوبت دوم پایگاه‌ها در شهرهای با آمار نوآموز بالا برای جلوگیری از ازدحام و رعایت فاصله گزاری اجتماعی از جمله تمهیدات بهداشتی در نظر گرفته شده در پایگاه‌های سنجش سراسر استان است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: والدین برای انجام سنجش به شکلی ایمن، سعی در حضور به موقع و زمان تعیین شده داشته باشند تا از ازدحام ناخواسته جلوگیری شود.