به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی‌نافچی قبل از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا ویروس که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه متاسفانه زنجان جزو استان‌هایی است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شرایط خوبی به لحاظ شیوع ویروس کرونا قرار ندارد، گفت: همین مسئله باعث می‌شود تا پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی را بیش از پیش رعایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه شرایط امروز استان ایجاب می‌کند که برخورد جدی با کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را در راستای کنترل بیماری کرونا نادیده می‌گیرند، برخورد جدی صورت گیرد، افزود: بی‌تردید شرایط امروز به ما هشدار می‌دهد که دیگر با توصیه نمی‌توان جلوی شیوع گسترده این بیماری را گرفت و باید نظارت‌ها مبنی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان تشدید شود.

مردی نافچی با بیان اینکه برخورد با کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، شامل دستگاه‌های اجرایی نیز می‌شود، تصریح کرد: همان‌طور که زنجان در ابتدای شیوع ویروس کرونا جزو آخرین استان‌هایی بود که درگیر این بیماری شد، امروز نیز که این استان در شرایط هشدار قرار دارد، باز هم می‌توانیم با همت آحاد مختلف جامعه و دستگاه‌ها به روزهایی که کمتر با این بیماری دست به گریبان بودیم، بازگردیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با تاکید بر اینکه موضوع اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی مردم نسبت به بیماری کرونا یک وظیفه مهم بوده و همه دستگاه‌ها و رسانه‌ها باید در این زمینه همت متعالی داشته باشند، ادامه داد: با توجه به تداوم شرایط قرمز در برخی از شهرستان‌های استان، محدودیت‌هایی که از ۱۶ تیرماه برای این مناطق اعمال شده بود، به مدت یک هفته دیگر تمدید شد.

مرادی‌نافچی با بیان اینکه تمدید این محدودیت‌ها به منزله برخورد جدی با برگزاری مراسم عزا، عروسی، تجمعات و … خواهد بود، اظهار کرد: برگزاری مراسم عزا در شرایط کنونی جامعه فقط باید محدود به تشییع جنازه و خاکسپاری باشد، به همین خاطر برگزاری مراسم عزا در منازل به هیچ وجه با پروتکل‌های بهداشتی در شرایط امروز استان سازگاری نداشته و با آن برخورد جدی خواهد شد.

وی با اشاره به برخوردها شامل مدیرانی که زیرمجموعه آن‌ها نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی‌تفاوت باشند نیز خواهد شد، خاطرنشان کرد: مصوبات ستاد استانی کرونا برای همه لازم‌الاجرا بوده و با کسانی که این مصوبات را جدی نمی‌گیرند، برخورد جدی به عمل خواهد آمد.