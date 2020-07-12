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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۳۰

فرماندار فیروزکوه خبر داد؛

آماده باش مدیریت بحران فیروزکوه

آماده باش مدیریت بحران فیروزکوه

فیروزکوه- فرماندار فیروزکوه گفت: دستگاه‌های امدادی و خدماتی در ستاد بحران این شهرستان به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی ناشی از زلزله، در وضعیت آماده باش هستند.

مهدی یوسفی جمارانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لرزش‌های امروز در شهرستان اظهار داشت: مجموعه‌های امدادی و اجرایی در حالت آمادگی کامل هستند.

وی بیان داشت: به دنبال زمین لرزه‌ها در این شهرستان خسارت خاصی گزارش نشده است.

فرماندار فیروزکوه عنوان داشت: با توجه به چند لرزش‌های امروز در شهرستان فیروزکوه که بامداد امروز و لحظاتی قبل رخ داد، مجموعه‌های امدادی و اجرایی در حالت آمادگی کامل هستند و در حال حاضر اکیپ‌های مدیریت بحران و امداد رسان در منطقه حاضر می‌باشند.

یوسفی جمارانی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این آمادگی وجود دارد تا در صورت تکرار لرزش‌ها و زلزله در این منطقه امداد رسانی و خدمات‌دهی مناسب ارائه شود.

کد مطلب 4971989

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