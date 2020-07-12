آماده باش مدیریت بحران فیروزکوه

مهدی یوسفی جمارانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لرزشهای امروز در شهرستان اظهار داشت: مجموعههای امدادی و اجرایی در حالت آمادگی کامل هستند.
وی بیان داشت: به دنبال زمین لرزهها در این شهرستان خسارت خاصی گزارش نشده است.
فرماندار فیروزکوه عنوان داشت: با توجه به چند لرزشهای امروز در شهرستان فیروزکوه که بامداد امروز و لحظاتی قبل رخ داد، مجموعههای امدادی و اجرایی در حالت آمادگی کامل هستند و در حال حاضر اکیپهای مدیریت بحران و امداد رسان در منطقه حاضر میباشند.
یوسفی جمارانی بیان کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، این آمادگی وجود دارد تا در صورت تکرار لرزشها و زلزله در این منطقه امداد رسانی و خدماتدهی مناسب ارائه شود.
نظر شما