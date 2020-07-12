همگانی کردن امر تبلیغ دین یکی از نیازهای ضروری در عصر حاضر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حاتمیان در جریان نشست با رئیس حوزه هنری استان کردستان برای تعریف فعالیتهای مشترک و انعقاد تفاهم نامه همکاری، اظهار کرد: امروز با ورود شیوههای نوین ارتباطی امر تبلیغ دین نیز تغییر پیدا کرده و به همین دلیل باید این مهم را بر اساس نیاز جامعه طراحی و اجرا کرد.
وی ادامه داد: امروز ارتباط بین مردم با تغییرات و تحولاتی مهم همراه بوده و بر اساس این وضعیت نیاز است که در برنامه ریزی های مختلف از جمله امر تبلیغ دینی هم ما شاهد فعالیتها و اقدامات بهتری باشیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: بدون شک برای تأثیرگذاری یک فعالیت از جمله امر تبلیغ، باید از زبان هنر استفاده کرد چرا که بهره مندی از زبان هنر باعث ماندگاری و تأثیرگذاری بیشتر میشود.
وی ضمن اشاره به ظرفیتهای هنری و فرهنگی در اختیار حوزه هنری استان کردستان، اظهار کرد: خوشبختانه حوزه هنری در کردستان همواره منشأ فعالیتهای تأثیرگذار در سطح استان بوده و به همین دلیل ما انتظار داریم که با تعریف فعالیتهای مشترک و هم افزایی بیشتر، شاهد برگزاری فعالیتها و برنامههای خوبی باشیم.
حجت الاسلام حاتمیان بر امر تقویت مؤلفههای وحدت و همدلی بیشتر در استان کردستان تاکید کرد و افزود: حضرت محمد (ص) باید محور وحدت در کردستان باشد و برای توجه بیشتر به این مهم میتوان از زبان هنر برای معرفی ویژگیهای آخرین پیامبر الهی استفاده کرد.
وی ضمن اشاره به توجه به مسائل مرتبط با آسیبهای اجتماعی و تولید محصولات فرهنگی و هنر با محوریت این مسئله، گفت: امروز تولید یک فیلم کوتاه با رعایت ویژگیهای هنری میتواند تأثیرگذاری بیشتر نسبت به سایر مسائل از این دست داشته باشد و به همین دلیل آمادگی برای همکاری در این بخش هم وجود دارد.
در جریان برگزاری این نشست معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان هم با اشاره به ظرفیتهای مشترک برای همکاری با حوزه هنری استان، بیان کرد: انتظار میرود که در راستای انعقاد این تفاهم نامه همکاری شاهد تولید و عرضه آثار فرهنگی مناسبی باشیم.
مدیر طرح و برنامه اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان هم توجه به مسئله ظرفیتهای روحانیون و امر تبلیغ را مورد تاکید قرار داد و گفت: ما آمادگی داریم که در راستای تعریف فعالیتهای مشترک از تمامی ظرفیتهای در اختیار اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان بهره برداری کنیم.
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