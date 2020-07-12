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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۳

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

آسیب های انسانی بدتر از کرونا است/ضرورت نظارت بر عملکرد مسئولان

آسیب های انسانی بدتر از کرونا است/ضرورت نظارت بر عملکرد مسئولان

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: خطر آسیب های روانی و انحرافات انسان بدتر از کرونا بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر یکشنبه در جمع پرسنل سازمان بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه جریان گوهر شاد یک برنامه استعماری است، افزود: این برنامه در گذشته با سلاح و مسلسل بود و اکنون با جنگ های نرم و جنگ روانی است.

وی با اشاره به استعدادهای افراد توان خواه بیان کرد: توان دادن به کودکان و معلولان از اولویت هایی بوده که می طلبد مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله عبادی اظهار کرد: بیماری تنها مرض های عفونی نیست بلکه مرض های اجتماعی، روانی و مسائل سیاسی بدتر از بیماری های عفونی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بهداشت را مقدم بر درمان دانست و ادامه داد: اگر هر سازمانی به موقع و درست عمل کند و پیشگیری امور را در دستور کار قرار دهد، بهتر از این است که امور فاسد شده را بازسازی کند.

وی خواستار نظارت بر مدیریت ها شد و افزود: امروز مردم در سطح کشور از نظارت ها گلایه مند هستند و از مقررات رضایت دارند.

آیت الله عبادی با اشاره به اختلافات خانوادگی بیان کرد: برخی اوقات از مشاوران خارج سازمان بهزیستی گزارش هایی می رسد که مشاور باعث افزایش اختلاف در خانواده شده بنابراین باید نظارت شود.

وی ادامه داد: همچنین گاهی از مهدهای کودک گزارش هایی می رسد که برنامه هایی که بر روی روان کودکان انجام می شود، شرعی نبوده و باعث آسیب دیدن آنها می شود.

آیت الله عبادی با بیان اینکه متولیان باید در ابعاد مختلف اعم از مسائل روانی، شرعی و تربیتی موارد پیشگیری را رعایت کنند، گفت: خطر آسیب های انحرافات انسان بدتر از کرونا است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه کرونا به شرف، ناموس و شخصیت انسان کاری ندارد، اظهار کرد: اگر در بهداشت روانی و بایدها و نبایدها رعایت نشود، همه چیز به فنا می رود.

وی ادامه داد: اگرچه ویروس کرونا آسیب های زیادی به بار آورده اما در بخشی دیگر باعث بیداری مردم شده است.

کد مطلب 4971997

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