ادامه تعطیلی مدارس آذربایجان غربی/ثبت نام هفته آینده انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه، با توجه به تصمیم اتخاذ شده در خصوص محدودیت‌های کرونایی، ثبت‌نام دانش‌آموزان از هفته بعد انجام می‌شود و مدارس متوسطه دوم نتایج امتحانات نهایی خردادماه ۹۹ را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و برابر زمان بندی به اولیا دانش آموزان اعلام خواهند کرد.

ثبت نام اینترنتی و حضوری دانش آموزان استان آذربایجان غربی از ابتدای خرداد ماه آغاز شده‌است و تا شهریور تداوم دارد، در صورت تمدید ثبت نام در شهریور، اطلاع رسانی لازم انجام می‌شود.

آذربایجان غربی دارای ۶۰۷ هزار نفر دانش آموز و نوآموز است و با شیوع بیماری ویروسی کرونا در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ مدارس سراسر کشور تعطیل شد و قرنطینه خانگی دانش آموزان در کنار سایر اقشار جامعه برای پیشگیری از شیوع اعمال شد.