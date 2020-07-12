امروز همدلی ارکان نظام اسلامی بسیار مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی روز یکشنبه در آئین تودیع و معارفه سرپرست فرمانداری شازند اظهار کرد: کارگزاران و مدیران اجرایی باید به مختصات مکان و زمان خدمت خود توجه کنند.

وی ادامه داد: مدیران اجرایی اگر از محدوده مکانی محل خدمت خود اطلاعات ناقصی داشته باشند، هر اندازه مدیران توانمندی باشند، نمی‌توانند خدمات شایسته را اجرایی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: مدیران اجرایی با توجه به وضعیت بودجه‌ای باید در اجرای پروژه‌ها برنامه‌های واقع بینانه ارائه دهند چرا که برنامه واقع بینانه بدون در نظر گرفتن مختصات زمانی و مکانی ممکن نیست.

اکرمی بیان کرد: در شرایط امروز جامعه کارگزاران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در عرصه خدمت رسانی به مردم فعال باشند.

به گفته وی جمهوری اسلامی در دشوارترین، پیچیده‌ترین و هوشمندانه‌ترین تحریم تاریخ قرار دارد و مدیر جمهوری اسلامی باید با شناخت نسبت به این شرایط اقدامات لازم را انجام دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرد: دشمنان همواره در صدد آسیب رساندن به کشور بودند چرا که جمهوری اسلامی همواره به روی پای خود ایستاده است و برای خود تصمیم گیری می‌کند و آرمان‌های بزرگی دارد که خون‌ها برای آن داده شده است.

اکرمی با بیان اینکه بحران کرونا سراسر جهان را در برگرفته است، گفت: در این شرایط فوت بسیاری از هموطنان، تعطیل شدن کسب و کارها را شاهد هستیم و مدیر اجرایی و کارگزار حکومتی نمی‌تواند این شرایط را نادیده بگیرد چرا که این موارد واقعیت‌های جامعه است.

وی عنوان کرد: امروز جمهوری اسلامی رهبری دارد که ولی فقیه زمان و مجتهد جامع الشرایط است و افتخاری بالاتر از این وجود ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: مدیر طراز جمهوری اسلامی دنبال بهانه نیست و بیشتر فعالیت می‌کند و گفتن این حرف که با وجود مشکلات اعتباری نمی‌توان کاری انجام داد از هیچ مدیری پذیرفته نیست. رزمندگان در زمان جنگ با کمترین امکانات در مقابل دشمنان ایستادگی کردند و ذره‌ای از خاک کشور را به دشمن ندادند.

به گفته اکرمی، در شرایط حاضر نمی‌توان کشور را با اقدامات معمولی رو به جلو برد و نیازمند کار دقیق و برنامه ریزی هستیم. اقوام و مذاهب مختلف در کشور شناسنامه جمهوری اسلامی است و با این وجود باید همگان در مسیر سربلندی جمهوری اسلامی قدم بردارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: جمهوری اسلامی باید سرافرازانه بدرخشد و انتظار می‌رود مدیران استان و شهرستان در هر جایگاهی زمان و مکان را به خوبی درک کنند و با کار مضاعف از این مرحله سخت با سرافرازی عبور خواهیم کرد.

اکرمی استفاده فرمانداران شهرستان‌ها از ظرفیت نمایندگان مجلس را برای اعتلای استان مهم برشمرد و افزود: هدف این تعامل‌ها خدمت به مردم است.

به گزارش مهر، ️طی احکامی از سوی استاندار مرکزی از خدمات مصطفی عرب فرماندار سابق شهرستان شازند تقدیر و حسین رجبی به عنوان سرپرست فرمانداری این شهرستان منصوب شد.